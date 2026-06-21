◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、同４５位のチュニジアに４―０と完勝し、決勝トーナメント（Ｔ）進出に大きく前進した。エースＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝が、Ｗ杯初ゴールを含む日本選手初の１試合２得点で、ゴールラッシュをけん引した。チームの１試合４得点は日本＆アジア勢の最多記録。今大会初勝利で勝ち点４とした日本は、２５日（日本時間２６日）のＦ組最終戦でスウェーデンに勝つか引き分けると２位以内での１次リーグ突破が決まる。

スタジアム全体から降り注ぐ大歓声を全身で受け止めた。上田は両手で顔を覆うポーズを見せた後、誇らしげに背中の「１８」を誇示した。「今まで自分が決めてきたゴールとは喜びも、達成感も、自分が背負ってきたものという意味でも全く違うものでした」。勝ち点３が求められた一戦で日本人初の１試合２得点。Ｗ杯１０００試合目というメモリアルマッチで、歴史を作り「ほっとした」とあんどした。

１―０の前半３１分。前線でボールを受けるとドリブルで持ち運び、エリアの外から、ためて、ためて、右足一閃（いっせん）。右サイドを駆け上がったＭＦ伊東にはパスを出さず、右足を振り抜いた。強烈なシュートは相手ＤＦの股を抜けて、ゴール左隅へ。「（伊東）純也くんには本当に申し訳ないですけど、本当にパスを出す気はなくて。おとりにさせてもらいました」と茶目っけたっぷりに明かした。

さらにＭＦ伊東のチーム３点目をアシストして迎えた後半３８分だ。ＭＦ佐野の右クロスをヘディングシュート。山なりの軌道を描き、相手ＧＫ、ＤＦ２人の頭上を超えて右サイドネットを揺らした。「チームに必要なだけ点を取ることを求められるのはＦＷの本質。勝利につながったのなら少しは仕事が出来たかな」。「ハポン、ハポン（日本）」コールも鳴り響いたモンテレイ。Ｗ杯通算１０００試合目の節目の一戦に、日本のエースが名を刻んだ。

初出場だった前回の２２年カタールＷ杯は唯一出場した第２戦のコスタリカ戦で先発したものの「何も貢献できなかった」と無得点、前半だけで交代。チームも０―１で敗戦した。その悔しさも原動力に、オランダ１部フェイエノールトで、日本人初の得点王（２５得点）に輝くなど決定力を追求した。初戦無得点から、一気に主役へ。「４年前感じた悔しさは同じ場所でしか拭えないと思っていた。４年前とは違い、自信を持ってプレー出来ている。自分の成長を感じられた」。上田が得点した代表戦は１２戦で１１勝１分けと不敗だ。

元ドイツ代表のレジェンド、ＦＷクリンスマンが好きだった父・晃さんの影響で、愛着を抱く１８番を背負い、歴史に名前を残した。会場には、家族や妻でモデルの由布菜月も見守った。４月には第１子となる女児誕生を報告した上田は「１８番を背負ってこの大会に出るのは僕にとっては本当に特別な意味がある。その上で結果を残せたのはすごくうれしい」と胸を張った。

これで森保ジャパンは１勝１分けで決勝Ｔ進出へ前進。「僕らは優勝を目指して、それができる可能性があると信じている」。この日の２ゴールも道半ば。日本のエースが、壮大な夢をかなえるためにまだまだ戦い抜く。（後藤 亮太）