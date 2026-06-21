STU48の中村舞(27)が17日、8月27日に発売される2nd写真集(宝島社)から、イメージが激変する衝撃の瞬間を公開した。



【写真】長い髪がバッサリと落ちる瞬間…もちろんショートヘアもめちゃくちゃお似合い

中村は2018年に同グループからデビュー。「舞Q」の愛称で、グループのシングル作品は13作連続選抜入りするなど人気メンバーとして活動している。24年には1st写真集「嫌いの反対」(宝島社)を発売し、初挑戦の水着、ランジェリーカットなどで話題を呼んだ。



2年ぶりの同作ではランジェリーや水着などのグラビアショットはもちろん、アイドルデビュー以来、トレードマークだったロングヘアを撮影中にばっさりカットした姿を収めている。発売を約2カ月前に控えた17日には、自慢の髪に自分でハサミを入れるまさにその瞬間を先行公開した。



中村は自身のX(旧ツイッター)では「撮影で髪の毛を切りましたー！ どうでしょうか…！」とイメチェンした姿をアピール。ファンからは「成仏できそうです」「ビックリしたけど、めっちゃ可愛い」「バタンQですわ」と絶賛の声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）