岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」最終回が１９日に放送された。神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が落命した事件の真相にたどりついた。

最終盤、田鎖真が亡父が証拠に遺していた改造拳銃を足利晴子（井川遥）の頭に突きつけ…銃が発砲されるシーンが大映しされ…ここでストーリーのリアル描写は終了した。

その後、結末を視聴者の想像に委ねるような演出に入った。第１話冒頭で描かれた幼少時の田鎖兄弟が海辺で「大きくなったら何になりたい？」と話す場面が、大人の田鎖真と田鎖稔の姿で再現された。

足利晴子がどうなったのかが不明の中、いつも晴子が釣りをしていた港で、女性が釣りをしている後ろ姿も映った。晴子のように見えたが、先だって最終回の中盤、後輩刑事宮藤詩織（中条あやみ）も親しくなった晴子をまねるように非番の日に、似たカーキ色のコートを着て釣りをしていた。

最後に登場した後ろ姿の女性の正体次第で、田鎖真が復讐のために足利晴子に向けて拳銃を発砲したのかの判断材料になると思われたが、正体が晴子か宮藤なのかは、描かれなかった。

ただし、これまで何度も登場した晴子が釣りをするシーンでは、足元にオレンジ色のケースが置いてあった。釣り上げた魚をケースの中で泳がせている様子も描かれていた。

一方で宮藤詩織は釣りのシーンで、ブルーのケースを使っていた。

最後に登場した女性のケースはオレンジ色だった。

これらの映像からは晴子だった＝田鎖真は復讐のために命を奪うことはやめた、とも解釈できる。後ろ姿の女性の首のあたりに白いものがみえ、これが包帯との見方も浮上している。