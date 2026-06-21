「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

サマー２０００シリーズの開幕戦は、名物の荒れるハンデ重賞。今年も混戦ムードが漂うなかで、中心になるのがデビットバローズだ。２走前に鳴尾記念を制して重賞初制覇を達成。その内容はレースラップ前半５Ｆが５７秒１と速い流れを好位でレースを進め、直線で抜け出して後続に２馬身差をつける強いもの。大阪杯は８着に敗れたものの、Ｇ３なら地力は上位だ。

北海道では新馬戦と札幌２歳Ｓで２戦２勝のマジックサンズが重賞２勝目を狙う。ＮＨＫマイルＣ２着以降はひと息の着順が続いていたが、前走のエプソムＣは０秒２差４着と見せ場をつくった。復調気配がうかがえる。ダービー卿ＣＴ１０着からの躍進を狙うのはケイアイセナ。昨夏は巴賞を１分４４秒８のコースレコードで制し、続く札幌記念も４着と上位の力を示した。２走前の小倉大賞典は勝ち馬より２キロ重いハンデを背負って首差の接戦を演じており、自分の形に持ち込めば重賞でも勝ち負けになる。

２＆３勝クラスを連勝中のフィーリウスは重賞初制覇を狙う。前走のスピカＳは勝ちにいく競馬をして、後続に２馬身半差をつけた。強いレースぶりで今は充実している。大阪杯では１５着と大敗したエコロディノス。入線後にジョッキーが下馬するシーンがあったが、大久保師は「ノドに違和感があったみたいですね。放牧先の牧場で精密検査をしたけど、特に問題なかった。一時的な症状だったみたい」と説明した。１週前追い切りは、函館Ｗで５Ｆ６５秒１−１２秒７の好時計を記録。函館入厩後は順調で反撃態勢は整った。

他には３勝クラスをレコードタイムで制したイガッチ、２５年弥生賞ディープ記念の覇者で復活を目指すファウストラーゼンが注目を集めそうだ。