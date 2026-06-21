華麗なる一族の家族写真に注目が集まった。

【写真】「モッくんが昔と変わらない」UTAが公開した家族写真

6月17日、モデルで俳優のUTAがInstagramを更新。UTAは俳優の本木雅弘とエッセイストの内田也哉子の長男であり、投稿された写真には本木ファミリーが全員集合していた。

Netflix『ガス人間』で俳優デビューのUTA

UTAといえば、7月2日からNetflixで世界独占配信されるドラマシリーズ『ガス人間』で俳優デビューを果たしたことでも話題となっている。1960年に放映された伝説の映画『ガス人間第一号』を原作にして、東宝とNetflixのタッグによりリブートした完全オリジナルストーリーだ。

UTAの役どころは、自身の体をガスへと自在に変化させられる「ガス人間」であり、人間爆発事件を起こして日本中を恐怖に陥れる犯人。ガス人間を追う刑事役には小栗旬、事件を追及する記者に蒼井優が扮し、他に広瀬すず、林遣都、竹野内豊など豪華キャストが一堂に介している。

「『ガス人間』で熱い注目を集めているUTAさんが投稿した写真に写っているのは、UTAさんと両親、妹で女優の内田伽羅さん、弟の玄兎さんの5人。家族全員で微笑み、ピッタリと寄り添い合いながらカメラを見つめています。

モノクロ調の雰囲気のなか、本木さんの還暦を意味すると思われる赤いネクタイだけが強調されている印象的な1枚でした」（芸能記者）

「少し遠くに離れると・丁度よく愛おしい」と書き出したUTA。

本木の還暦記念であるフォトブック『awai 刹那と永遠のまにまに』に関連した1枚だと明かした。「久しぶりの家族写真」と語り、開催中の父の写真展についてもPRしている。

家族写真に反響相次ぐ

「本木さんはフォトブックの刊行と同時に、写真家・中村一弘氏と30年ぶりにタッグを組んだ写真展『"awai" Masahiro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition』もおこなっています。東京・渋谷のNONLECTURE books/artsで6月11日から6月21日までの期間で開催中。日常の断片を切り取った貴重な作品を数多く展示しています」（前出・芸能記者）

今回の家族写真投稿に、Instagramのコメント欄には

《UTAさんたちの家族写真、いつも素敵だなって思います こういう写真、いいなぁ》

《素敵なファミリー そしてモッくんが昔と変わらないからびっくり》

《樹木希林さんの横にいたちびっこがこんなに大きくなったんですねぇ なんか素敵》

《いつ観ても素敵なご家族 写真にはいない樹木希林さんや内田裕也さんの姿も感じられます》

《写真展伺いました。写真も言葉も素敵で最後にこちらの家族写真で締めているところがとっても愛を感じて美しかったです！》

などの声が寄せられていた。

還暦を迎えてもなお輝きを増し続ける本木と、これからの活躍が期待される息子のUTA。豪華な顔ぶれの揃った家族から、今後も目を離すことができないだろう。