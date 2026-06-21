ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。

日本４―０チュニジア

過去７大会で１勝と苦戦していた１次リーグ第２戦。「鬼門」と呼ばれてきた試合で日本が４得点を奪って快勝した。久保（レアル・ソシエダード）が第１戦の負傷で不在となる中、初戦から４人を入れ替えたチームの選手層の厚さが際立った。

４分にとどろいたゴールラッシュの号砲で、キーになったのは初戦でベンチを温めた田中だ。ボールが敵陣右に入ると、中盤の底から全速力で前線へ。上田のパスをゴールを背に胸で収め、すぐさま左の中村へ送り、鎌田のゴールを演出した。ピッチを広く使った先制劇に、田中は「理想的」とうなずいた。

田中の縦パスを起点に３点目を奪った伊東も、安定した守りを見せた冨安、板倉の両ＤＦも今大会初先発。「出た時に自分が何を示せるか」（田中）を４人が見事に体現した。前回大会は初戦でドイツから金星を挙げた後、第２戦のコスタリカ戦は体力の温存を狙って５人を入れ替えた末に０―１で敗れたが、この日は森保監督が「きょうのベスト」と判断したメンバーが信頼に応え、４年前からチームとして成長した姿も示した。

指揮官は、欧州５大リーグの厳しい環境での研さんを促してきた。裏方としてチームを支える南野（モナコ）らケガ人が多いのも、「日本のために限界ギリギリでやってくれているから」（森保監督）だ。前回大会後に世界最高峰のイングランド・プレミアリーグに駆け上がった田中は言った。「僕だけではなく、全員が成長している」。個のレベルアップが血肉となり、日本はたくましくなった。（細田一歩）