沖縄出身の母娘２組の家族ユニット「ゆいがーる」の絢音が２１日、都内で初ソロライブを行い、１４曲を披露した。予告していたとおり、来場者によるデビュー曲の投票を実施。「カナリア」がデビュー曲（今秋発売予定）に決まった。

ライブ中盤、デビュー曲の候補曲「カナリア」「ＡＭ３：１５」の２曲を続けて披露。異なる魅力を持つ２曲に、ファン２５０人は耳を傾け、心地よい緊張感と期待感に包まれた。

今年に入ってソロプロジェクトが始動。終盤、プロジェクトのプロデューサーを務める元オフコースの松尾一彦がサプライズ登壇し、投票結果が発表になった。

「カナリア」は、４か月にわたってギターの練習を重ねた「はじまり」の一曲。絢音は「デビュー曲を来場者の皆さまと決めるという斬新な試みをさせていただけて、皆さまが選んでくれた『カナリア』でデビューが決まりました」と感謝。「私自身にとっても、より一層、『カナリア』への思い入れが深まり、大切な曲になりました。そんな記念すべき日が父の日。尊敬する父に演奏で支えてもらいながら、ソロステージデビューができたことを心から幸せに思います」と喜びをかみ締めた。

松尾は「リハーサルから見せてもらい、はんなり？とした中にも一本、筋の通ったパフォーマンスに引き付けられる。同時に、そんな彼女のプロデュースに携わる幸せを感じていました。デビューライブ参加の皆さんも、彼女の若き才能の目撃者として幸せを感じるはずです」とコメントした。