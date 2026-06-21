元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）の妻でタレントの丸高愛実（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。今月12日に誕生日を迎え、友人たちにお祝いをしてもらったことを報告した。

12日の投稿で「今年の誕生日はパパお仕事で不在だったから 長女が『飾り付けする！ケーキデコる』って一生懸命準備してくれて すごく幸せな1日になりました」と明かしていた丸高。

柿谷氏はサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のテレビ中継で解説を務めるなど、W杯関連番組で活躍。この日の日本―チュニジア戦でも日本テレビで解説を担当した。

丸高は「大好きな友人たちがお祝いしてくれて幸せな誕生日ウィーク」とバースデーケーキの画像や友人家族との集合ショット、顔にパックをしてケーキとシャンパンを持つ自身の画像などを投稿。「Ｗ杯出張で約2ヶ月、絶賛ワンオペ中」と3人の子供たちに触れ、「外出るの大変でしょ？って『お家行くね』って来てくれた 子どもたちが寝たあとの大人時間はもうこっちは寝る準備万端でパックしながらすっぴんで乾杯笑 自慢の友人を持ちました ありがとう」と友人たちの気遣いに感謝した。

フォロワーからは「お誕生日おめでとうございます パパも頑張ってて夫婦揃って好きです」「ワンオペおつかれさまです！！！お友達みんな素敵」「ワンオペ大変だと思いますが…ご主人戻って来たらお祝いしてもらってくださいね」「スッピンにパックでも美人です たくさんのプレゼントを持って帰ってきてもらわないとですね」などのコメントが届いている。