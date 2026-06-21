お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（40）が、20日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、声が大きい理由が判明したと語った。

初瀬は「なんで声がでかいのかわからなかったんですけど、この間、実家に帰った時に気付けたんです」と言い、「実家のテレビの音量が70でした」と語った。

「めっちゃでかいわ、実家。生まれてからずっと、でかい音量聞いてて。その音量で会話するから、そりゃでかなるわと思って」と言うと、共演者もうなずいていた。MCのお笑いタレント・明石家さんまも「家では、みんな大きな声でしゃべり合うのか？」と聞かれると「でかい声でしゃべってたんやな、っていうのが改めて気づけた」とうなずいた。

さんまから「声デカいのは、芸人にとってはええこっちゃからな」と言われ「ありがとうございます」と語った。

声が大きすぎるという初瀬は、以前テレビに出演した時に大声大会に出た際に優勝し、その時の記録が110.7デシベル」と明かした。また、110.7デシベルという声の大きさについて「ヘリコプターと一緒」と説明していた。