お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（40）が、20日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。物持ちの良すぎる生活ぶりが明かされた。

お笑いコンビ「タモンズ」の大波康平が「ななまがりって、もうある程度稼いでいるんですよ。稼いでいるんですけど、真っ黒のエアリズムを15年着ているんですよ。同じエアリズムを」と語った。

「AIRism（エアリズム）」とは、2012年に発売されたユニクロの機能性衣料のこと。初瀬はその発売当初のものを、洗濯しながら着続けているとし「15年、真っ黒なエアリズムを着たら、金になるんです。色が」と明かした。

初瀬が、実際に15年着てきたインナーを披露すると、スタジオの共演者も「金だ！」と驚きの声。「買えばいいやん」の声に初瀬は「まだ着れるから。着れるやんけ！」と反論。

大波はさらに「このことを知らない1年目くらいの後輩が“初瀬さんその金のエアリズムって、どこで売ってるんですか？”って聞いてきたんです」と明かしていた。

だが、お笑いコンビ「囲碁将棋」の文田大介は、「初瀬、自分にはケチなんですけど、奥さんとか彼女にはお金めっちゃ使うんです」と語り、交際していた時に妻の美容室代4万円をおごっていたと語り「4万円も払っているから、ずっと横で見ていたらしいです」と暴露され、「それは全然払えます！」と力説していた。