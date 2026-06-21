ILLIT、寮の全貌を初公開 ウォンヒの“コレクション”にも注目集まる「個性が出てる」「広くて綺麗」
【モデルプレス＝2026/06/21】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が6月20日、韓国のMBCバラエティ番組「全知的おせっかい視点」に出演。寮の様子が初公開され、話題を呼んでいる。
【写真】人気K-POPアイドル「広くて綺麗」と話題の豪華宿舎の全貌
MBCの公式YouTubeチャンネルでは、韓国で放送された同番組を公開。ILLITの宿舎での様子が特集され、ミンジュ（MINJU）、ユナ（YUNAH） 、イロハ（IROHA）が上の階、ウォンヒ（WONHEE）とモカ（MOKA）が下の階に住んでいることが紹介された。
続けて、部屋の内部の様子も披露。メンバーのポスターや寄せ書きが並んだスペース、白基調のリビングも紹介された。さらに、ウォンヒの部屋には可愛らしいシールや、100匹ほどのシルバニアファミリーが並ぶスペースが映され、共演者からは「小学生の部屋みたい！」といった声も上がっていた。
この動画にファンからは「貴重な宿舎見れて嬉しい」「広くて綺麗」「部屋にそれぞれの個性が出てる」「ウォンヒのコレクションすごすぎ」と反響が寄せられた。（modelpress編集部）
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◆ILLIT、宿舎を初公開
MBCの公式YouTubeチャンネルでは、韓国で放送された同番組を公開。ILLITの宿舎での様子が特集され、ミンジュ（MINJU）、ユナ（YUNAH） 、イロハ（IROHA）が上の階、ウォンヒ（WONHEE）とモカ（MOKA）が下の階に住んでいることが紹介された。
◆ILLITの宿舎に反響
この動画にファンからは「貴重な宿舎見れて嬉しい」「広くて綺麗」「部屋にそれぞれの個性が出てる」「ウォンヒのコレクションすごすぎ」と反響が寄せられた。（modelpress編集部）
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