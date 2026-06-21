◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）

ＤｅＮＡは打線が好機を生かし切れずに接戦を落とし、交流戦ラストのロッテ戦（１４日）から３連敗。６月の月間成績は３勝１１敗となり、７試合を残して月間負け越しが決まった。今季成績は２６勝３８敗２分けで、借金は最多の１２。

先発の尾形は５回２失点と粘りの投球を見せたが打線がふるわなかった。セ・リーグ防御率トップの阪神・高橋に対し、初回に１番・勝又温史外野手と２番・牧秀悟内野手の連続安打で無死一、二塁の先制機を築いた。しかし、３番・佐野恵太外野手は１ボールからの２球目を二ゴロ併殺打。４番・宮崎敏郎内野手も初球で中飛に倒れ、わずか３球でチャンスはついえた。

２点を追う６回には１死一、二塁の反撃機。しかし、ここも宮崎が遊ゴロ併殺打に倒れた。

７回には５番・度会隆輝外野手の左前打を足がかりに１死一、三塁としたが、ルーキーの８番・宮下朝陽内野手の投ゴロ併殺崩れで１点を返すにとどまった。

ＤｅＮＡの次カードは最下位・中日戦。２３日に岐阜、２４、２５日にバンテリンＤで３連戦に臨む。