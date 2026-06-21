声優の佳原萌枝、七瀬つむぎ、松田彩音が6月21日、大阪梅田の茶屋町一帯で開催のアニメを中心とした「推し」コンテンツが集う参加型フェス「ちゃやまち推しフェスティバル2026」にて、「もえ・つむぎ・きゅーとあぐれっしょんっ！あやねもいるよ♪ 音泉スペシャルステージでおま！」に出演した。

「もえ・つむぎ・きゅーとあぐれっしょんっ！あやねもいるよ♪」は、インターネットラジオステーション音泉にて配信中の、佳原・七瀬・松田という新人声優3人によるラジオ番組。

イベントが始まると、3人は手を振りながらステージに登壇。佳原が「みなさん、こんにちは」とあいさつ。七瀬は「私、髪を切りました」と告げ、新しいヘアスタイルを披露した。松田は腰につけたチェーンのアクセサリーを見せ、「今日、初めてつけるんです」と声を弾ませた。

オープニングトークが終わると、3人が自分たちの「推しポイント」を知ってもらうために、自己紹介をする企画が行われた。まず、出身地について、佳原と七瀬が大阪出身で、神奈川出身の松田も母親の実家が京都で、父親の実家が神戸にあることが話題にあがった。佳原と七瀬が会場に「ただいま」と声をかけると、詰めかけたリスナーから「おかえり」の声があがったが、佳原は「ある意味、あーや（松田）も『ただいま』だね」と声を弾ませた。

関西の気になるグルメを試食

関西の気になるグルメについてのトークも繰り広げられ、3人が大阪弁のセリフを披露する企画も行われた。大阪の人気洋菓子店のチーズケーキを試食するコーナーでは、おいしさのあまり悲鳴をあげる松田のキュートなリアクションと幸せそうな笑顔に、会場から温かい拍手が送られた。

佳原と七瀬に加え、松田にとってもゆかりのある大阪でのイベントは、登壇者と会場のリスナーが一体となり、笑顔が絶えないイベントとなった。