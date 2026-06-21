猫ちゃんを複数飼っているお宅での寝る時の様子が話題です。動画には「にゃんこに囲まれて幸せすぎるー」「羨ましい～！」等のコメントが寄せられ36万回以上再生されているようです。

【動画：４匹のネコと暮らす夫婦→寝ようとして布団に入ると…『幸せすぎる光景』】

飼い主さん達が布団に入ると…？

YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」に投稿されたのは、飼い主さんが就寝する際の猫ちゃん達の様子です。こちらのお宅では保護した猫ちゃん達を複数匹飼っているそう。パパさんとママさんはお布団に入り、猫ちゃん達を待っていたのだとか。

するとさっそくハムちゃんがやってきてママさんの枕へ。ママさんの枕で寝るのが大好きだというハムちゃんはママさんの枕の上でふみふみを始めたのだとか。

枕の上でふみふみ

ママさんは、ふみふみするハムちゃんを目の前で眺めて癒されていたそう。ある程度ふみふみすると、ハムちゃんはそのままママさんの枕の上で落ち着いたといいます。

その後、1階で暴れていたモモちゃんもベッドに集合してきたそう。モモちゃんはパパさんを素通りし真っ先にママさんの方へいったため、パパさんは少しいじけてしまったのだとか。

猫ちゃんに囲まれて就寝

2匹の猫ちゃんに囲まれて癒されるママさん。そこへさらにチロくんもやってきますが、寝る場所がなかったようでそのまま行ってしまったようです。このように飼い主さん宅は、毎日猫ちゃんまみれで寝ているそうです。

また、今回以上に猫ちゃんが集合してくることもあるそうで、4匹がベッドに集合してきて寝ることになる時もあるのだとか。猫ちゃんだらけで幸せな気持ちで眠れそうな投稿のご紹介でした。

ご紹介した投稿は36万回以上再生され「にゃんこに囲まれて幸せすぎるー」「羨ましい～！」「幸せでなんかうるっとくる」等のコメントが寄せられ、猫ちゃんに囲まれて眠る様子が羨ましいとの声が多く集まっていたようでした。

YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」では、個性豊かな保護猫ちゃん達の可愛い姿が投稿されています。猫ちゃんの可愛らしさだけでなく、猫のマメ知識や飼い方についても教えてくれる動画も話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこほうチャンネル」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。