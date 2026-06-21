チュニジアを4-0撃破

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。途中出場の菅原由勢が試合後に更新したインスタグラムに、笑撃が広がっている。

日本は終始、チュニジアを圧倒した。W杯通算1000試合となるメモリアルマッチで、日本のW杯1試合最多となる4得点で大勝。決勝トーナメント進出を視界にとらえた。

25歳の菅原は後半29分に途中出場。試合後はインスタグラムを更新し、「今日もみんなで戦った！でもまだここから！日本一丸！みんなで一つ一つ乗り越えていこうよ！ 死ぬ気で！やるだけ！」とつづった。

試合前の国歌斉唱時の写真などを公開する中、最後に「#審判5秒のカウント始めるの早すぎ」とも記されており、ファンの間に笑撃が広がった。

「ハッシュタグ面白すぎです」

「ワロタ」

「審判の5秒」

「すがちゃん最高No.1」

「ハッシュタグ草」

「ハッシュタグで審判へのクレーム（笑）」

「最近調子絶好調ですね！！この調子でどんどん日本を勝ちに導いてください！」

日本は25日（日本時間26日）、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）