◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２１日、東京ドームで行われた試合前練習に参加し、巨人加入後、初となるブルペン入りを果たした。

ブルペン捕手を座らせて３０球を投じた左腕は「東京ドームで、気分も高揚している部分もあって、いつもより数値はよかったのかなと思います」と笑顔で語っていた。

杉内俊哉投手チーフコーチは小笠原のブルペンでの投球について「いいボールを投げていましたよ。ボールが日本のボールに変わって、元々投げていたボールですからね、アジャストはすぐにできると思うので」とコメント。今後については「すぐ試合ですね、本人は試合で大丈夫といっていたので」と語り、シート打撃などは行わずに調整登板に臨む予定。「２軍の方でちょっと球数も含めて登板間隔も空いていますからね。球数を徐々に増やしながらってことになるかもしれないですけど、本人がいけるという感じであればね。もちろん先発陣も多いんですけどどこかで投げさせて上げたいなと思います」と語った。