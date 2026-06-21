『ウマ娘』ライブ異例の演出で会場騒然 タイトルホルダー新登場でドゥラメンテ＆アドマイヤグルーヴと一緒に熱唱【セットリスト2日目】
人気コンテンツ『ウマ娘』の初のワールドツアー『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY2が21日、有明アリーナで開催された。新ウマ娘「タイトルホルダー」の登場が発表され、担当声優・華成結がステージに現れると、さっそく熱唱して会場を驚かせた。
【ライブ写真】『ウマ娘』姿のタイトルホルダー！騒然となったステージの様子
2日目の参加者は、上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）。
石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）。ゲスト出走は芹澤優（ジェンティルドンナ役）、シークレットゲストとして華成結（タイトルホルダー役）が登場し、実況は明坂聡美（実況役）が務めた。
会場を一番驚かせたのは、17曲目「Everlasting BEATS」。まず、曲が流れる前に、ドゥラメンテ＆アドマイヤグルーヴが登場する特別映像が流れると、次の瞬間「タイトルホルダー」の文字とともに新ウマ娘のビジュアルがお披露目。これがタイトルホルダーで、会場を騒然とさせた。
その後、秋奈（ドゥラメンテ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）の歌唱が始まると、途中でタイトルホルダー役の声優・華成結がステージ中央に出現。この段階では声優の名前は明かされておらず、担当声優は不明のままだったが、歌唱途中で「タイトルホルダー役：華成結」と紹介され、大きな歓声があがった。
ライブ会場での新ウマ発表、そして歌唱途中に担当声優が現れそのまま歌うという異例の演出に、華成は緊張しつつも観客からの歓声に感謝の言葉を述べていた。
■セットリスト
M-01. UMA IN TOKYO
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）。
M-02. トレセン音頭
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、高橋美空（ロゴタイプ役）
M-03. めにしゅき ラッシュっしゅ！
橋本ちなみ（ファインモーション役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-04. 恋する世界
橋本ちなみ（ファインモーション役）
M-05. ゆーてネタだかんね
鈴木絵理（トーセンジョーダン役）
M-06. UMA Summer
藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-07. トレセンラーメン列伝
橋本ちなみ（ファインモーション役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）
M-08. Gold-Triumph
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、日比優理香（フェノーメノ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）
M-09. BoC-izm (GOLD Remix)
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）
M-10. Gold-Recollection
松田颯水（ステイゴールド役）
M-11. Legend-Changer
石原夏織（アーモンドアイ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）
M-12. winning the soul
藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-13. 最強 ROARING
藤本侑里（ジャングルポケット役）
M-14. Beyond the Finale
和多田美咲（メイショウドトウ役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-15. ENDLESS DREAM!!
芹澤優（ジェンティルドンナ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-16. Never Looking Back
矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、秋奈（ドゥラメンテ役）
M-17. Everlasting BEATS
秋奈（ドゥラメンテ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、華成結（タイトルホルダー役）
M-18. VOLTAGE
海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-19. AmpReFire
千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）
M-20. Special Record!
鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、千賀光莉（エピファネイア役）
M-21. NEXT FRONTIER
藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、関根瞳（レッドディザイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-22. 希望よ永遠に
嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-23. UNLIMITED IMPACT
海弓シュリ（フォーエバーヤング役）
M-24. U.M.A. NEW WORLD!!
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-25. You! Aim! A!!
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-26. うまぴょい伝説
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）、華成結（タイトルホルダー役）
【ライブ写真】『ウマ娘』姿のタイトルホルダー！騒然となったステージの様子
2日目の参加者は、上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）。
会場を一番驚かせたのは、17曲目「Everlasting BEATS」。まず、曲が流れる前に、ドゥラメンテ＆アドマイヤグルーヴが登場する特別映像が流れると、次の瞬間「タイトルホルダー」の文字とともに新ウマ娘のビジュアルがお披露目。これがタイトルホルダーで、会場を騒然とさせた。
その後、秋奈（ドゥラメンテ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）の歌唱が始まると、途中でタイトルホルダー役の声優・華成結がステージ中央に出現。この段階では声優の名前は明かされておらず、担当声優は不明のままだったが、歌唱途中で「タイトルホルダー役：華成結」と紹介され、大きな歓声があがった。
ライブ会場での新ウマ発表、そして歌唱途中に担当声優が現れそのまま歌うという異例の演出に、華成は緊張しつつも観客からの歓声に感謝の言葉を述べていた。
■セットリスト
M-01. UMA IN TOKYO
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）。
M-02. トレセン音頭
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、高橋美空（ロゴタイプ役）
M-03. めにしゅき ラッシュっしゅ！
橋本ちなみ（ファインモーション役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-04. 恋する世界
橋本ちなみ（ファインモーション役）
M-05. ゆーてネタだかんね
鈴木絵理（トーセンジョーダン役）
M-06. UMA Summer
藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、関根瞳（レッドディザイア役）
M-07. トレセンラーメン列伝
橋本ちなみ（ファインモーション役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）
M-08. Gold-Triumph
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、日比優理香（フェノーメノ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）
M-09. BoC-izm (GOLD Remix)
上田瞳（ゴールドシップ役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）
M-10. Gold-Recollection
松田颯水（ステイゴールド役）
M-11. Legend-Changer
石原夏織（アーモンドアイ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）
M-12. winning the soul
藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-13. 最強 ROARING
藤本侑里（ジャングルポケット役）
M-14. Beyond the Finale
和多田美咲（メイショウドトウ役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-15. ENDLESS DREAM!!
芹澤優（ジェンティルドンナ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）
M-16. Never Looking Back
矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、秋奈（ドゥラメンテ役）
M-17. Everlasting BEATS
秋奈（ドゥラメンテ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、華成結（タイトルホルダー役）
M-18. VOLTAGE
海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-19. AmpReFire
千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）
M-20. Special Record!
鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、千賀光莉（エピファネイア役）
M-21. NEXT FRONTIER
藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、関根瞳（レッドディザイア役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-22. 希望よ永遠に
嶋野花（ヴィクトワールピサ役）
M-23. UNLIMITED IMPACT
海弓シュリ（フォーエバーヤング役）
M-24. U.M.A. NEW WORLD!!
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-25. You! Aim! A!!
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）
M-26. うまぴょい伝説
上田瞳（ゴールドシップ役）、橋本ちなみ（ファインモーション役）、藤野彩水（エイシンフラッシュ役）、鈴木絵理（トーセンジョーダン役）、下地紫野（ナカヤマフェスタ役）、和多田美咲（メイショウドトウ役）、矢野妃菜喜（キタサンブラック役）、中村カンナ（ナリタトップロード役）、藤本侑里（ジャングルポケット役）、秋奈（ドゥラメンテ役）、和泉風花（ブエナビスタ役）、芹澤優（ジェンティルドンナ役）、鈴木日菜（アドマイヤグルーヴ役）、吉岡茉祐（ドリームジャーニー役）、望月ゆみこ（カルストンライトオ役）、日比優理香（フェノーメノ役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、松田颯水（ステイゴールド役）、関根瞳（レッドディザイア役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）、近貞月乃（マルシュロレーヌ役）、千賀光莉（エピファネイア役）、高橋美空（ロゴタイプ役）、嶋野花（ヴィクトワールピサ役）、菊池ゆりな（ローズキングダム役）、海野水玉（ルーラーシップ役）、華成結（タイトルホルダー役）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優