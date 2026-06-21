森保一監督率いる日本代表はW杯グループステージ2試合を終えて1勝1分。決勝トーナメント進出へ順調に勝ち点を積み重ねている。



南野拓実と三笘薫の負傷、さらに主将遠藤航も開幕直前に怪我による離脱とW杯が始まる前は懸念事項も多かった日本だが、初戦でオランダ相手に2度追いつきドローに持ち込んだ。



そして迎えたチュニジア戦、鎌田大地が2戦連発、エースの上田綺世は2ゴール、伊東純也にも得点が生まれるなど攻撃陣が爆発。大量4ゴールを奪い、さらにクリーンシートで試合を終え、最高の形で勝利を飾った。





ここまで順調な歩みを見せる日本は、スウェーデンとの運命の第3戦へいい形で挑めるなか、英『Sky Sports』は森保ジャパンのクオリティを称賛。W杯でダークホースになり得る力があると見ている。「これほど容赦のないパフォーマンスを見せれば、当然注目を集めるだろう。森保一監督率いる組織だった日本代表には、他国が誇るようなワールドクラスのタレントこそいないかもしれない。しかし、その強度で日本に匹敵するチームはそう多くない。ダークホースという意味では、今大会で台風の目となる可能性を十分に秘めている」まだグループステージ突破を決めたわけではないが、ここまでは期待感を感じさせるパフォーマンスを見せている日本。第3戦の相手であるスウェーデンは爆発力のある攻撃陣を擁しており、侮れない相手となるが、勝利して決勝トーナメント進出を決められるか。