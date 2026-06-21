何とも不思議な2試合になってしまった。2026W杯でグループDに入ったトルコ代表は、初戦のオーストラリア戦を0-2で落とすと、続くパラグアイ戦も0-1で敗北。2連敗で今大会最初の予選敗退チームとなった。



何よりの驚きは試合展開だ。初戦のオーストラリア戦では30本のシュートを放ち、2戦目のパラグアイ戦では32本ものシュートを放ったが、得点は奪えなかった。パラグアイ戦では相手が前半アディショナルタイムに退場者を出しただけに、最後までネットを揺らせなかったのは残念だった。





トルコ代表を指揮するヴィンチェンツォ・モンテッラは、こんな展開は見たことがないと予選敗退について振り返っている。「本当に信じられない。2試合で60本以上シュートを打ったのに、得点できなかった。ピンチも少なかったが、僅かなピンチが失点に繋がってしまった。正直、35年のサッカー人生でこんなことは経験したことがない。この2試合で運が味方してくれなかったのは明らかだ。我々にメンタルやスピリットが欠けていたとは思わない。チームは最後の最後まで全力を尽くした。あらゆる手を尽くしたが、結果は出なかった。大きな期待と野望を抱いていたトルコ国民には心から申し訳なく思う。我々に寄り添い、あらゆる場面で支えてくれた連盟と会長にも。そして何より、ピッチで全てを出し切った選手たちに申し訳なく思う」（『Gazzetta dello Sport』より）。2試合とも30本以上シュートを打ちながら、無得点に終わるのは珍しいパターンと言える。決定力不足というよりは、モンテッラの言葉通り不運だったとしか言いようがないか。