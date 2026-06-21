2022W杯で日本相手に決めた前半11分のゴールが最後 スペイン代表はあの時から2500本以上のパスを繋ぎ、49本シュート打っても得点無く
2026W杯グループステージ第1節でサプライズの1つとなったのが、グループHのスペイン代表VSカーボベルデ代表だ。戦力的にスペインが圧勝するかと思われたが、結果はまさかのスコアレスドローに。
ポゼッション率は65％、シュート数は27本と押し込んでいたものの、最後までカーボベルデのゴールを破ることは出来なかった。
とにかく今のスペインに欲しいのはゴールだ。データサイト『Opta』は、スペインがW杯では前回大会の日本代表戦で決めた一撃が最後と取り上げている。
もちろん試合数は少ない。決勝トーナメント1回戦ではモロッコと戦い、120分を戦って0-0。そこからのPK戦でスペインは敗れた。
そして今回のカーボベルデ戦だ。とはいえ、あの日本戦のゴールから2500本以上のパスを繋ぎ、49本ものシュートを放ってきたのにゴールが生まれていないのは少々気になる数字か。
22日にはグループ第2節でサウジアラビア代表と対戦するが、おそらくはこのゲームでもスペインがボールを支配する展開となるだろう。サウジアラビアは守備を固めてくるはずだが、今度こそゴールをこじ開けられるだろうか。