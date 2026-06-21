2026W杯グループステージ第1節でサプライズの1つとなったのが、グループHのスペイン代表VSカーボベルデ代表だ。戦力的にスペインが圧勝するかと思われたが、結果はまさかのスコアレスドローに。



ポゼッション率は65％、シュート数は27本と押し込んでいたものの、最後までカーボベルデのゴールを破ることは出来なかった。



とにかく今のスペインに欲しいのはゴールだ。データサイト『Opta』は、スペインがW杯では前回大会の日本代表戦で決めた一撃が最後と取り上げている。





前回大会のスペインVS日本では、前半11分にスペインがFWアルバロ・モラタのゴールで先制。その後日本が逆転勝利を収めることになるわけだが、スペインはあの前半11分からW杯での得点が止まっている。もちろん試合数は少ない。決勝トーナメント1回戦ではモロッコと戦い、120分を戦って0-0。そこからのPK戦でスペインは敗れた。そして今回のカーボベルデ戦だ。とはいえ、あの日本戦のゴールから2500本以上のパスを繋ぎ、49本ものシュートを放ってきたのにゴールが生まれていないのは少々気になる数字か。22日にはグループ第2節でサウジアラビア代表と対戦するが、おそらくはこのゲームでもスペインがボールを支配する展開となるだろう。サウジアラビアは守備を固めてくるはずだが、今度こそゴールをこじ開けられるだろうか。