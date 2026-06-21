ハリー・ケインの小刻みステップからのPKは読みづらい 元イングランド代表GKが語る難しさ「相手GKは待ち切るのが難しくなる」
バイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインは、現代サッカーを代表するPKの名手の1人だ。バイエルンと代表の両方でキッカーを務めていて、その精度は極めて安定している。
ケインのPKを読み切るのが難しい理由に、あの独特なステップがある。ちょこちょこと小さく助走を刻み、そこから蹴り込んでくる。
2026W杯のグループステージ第1節のクロアチア戦でもPKのチャンスがあり、ケインが蹴ったPKを一時はクロアチア代表GKドミニク・リヴァコビッチがセーブしている。
『ESPN』によると、元イングランド代表GKジョー・ハートはタイミングが取りづらいと解説する。
「あの小さなステップだ。GKとしては本当に厄介だよ。さらに、彼はそこから間を置く動作をする。このフェイントを仕掛けることで、相手GKは待ち切るのが難しくなる。リヴァコビッチもそうだった。リヴァコビッチは出来る限り我慢しようとしていたが、結局ゴールラインから出てしまった。ケインの基準からすれば酷いPKではあったが、その後冷静に『レフェリー確認してくれ』と言ったのは見事だったね。そして蹴り直しでは躊躇なく隅に蹴り込んだ」
実は、ケイン自身もリヴァコビッチが早めに動くタイプのGKと分かっていたようだ。リヴァコビッチはPKの名手であり、日本代表も前回のカタール大会で痛い思いを味わっている。
今回も1本目はケインのPKを上手く読んだが、我慢し切れずにラインから足が出てしまった。ケインはあのPKシーンについて次のように振り返っている。
「映像を見ていて、彼がかなり早い段階から動き出すのが好きなんだなと思っていた。だから小さくステップを取りながら助走することで、ラインから離れる可能性があると。あの時は80%くらいの確率でラインから出たと思ったよ。100%の確信があったわけではないけど。そして当然ながら、蹴り直しでは少しテクニックを変えた」
ケインは小さくステップを刻んだり、途中で止まるフェイントを入れたり、色々とテクニックを持っている。加えてキックはゴール隅に力強く蹴り込んでくるため、あれを止めるのは至難の業だろう。