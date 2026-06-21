バイエルン所属のイングランド代表FWハリー・ケインは、現代サッカーを代表するPKの名手の1人だ。バイエルンと代表の両方でキッカーを務めていて、その精度は極めて安定している。



ケインのPKを読み切るのが難しい理由に、あの独特なステップがある。ちょこちょこと小さく助走を刻み、そこから蹴り込んでくる。



2026W杯のグループステージ第1節のクロアチア戦でもPKのチャンスがあり、ケインが蹴ったPKを一時はクロアチア代表GKドミニク・リヴァコビッチがセーブしている。





しかし、リヴァコビッチの足がラインから離れるのが早かったとの判定で蹴り直しに。ケインはこれを冷静に決め、イングランドが先制に成功している。『ESPN』によると、元イングランド代表GKジョー・ハートはタイミングが取りづらいと解説する。「あの小さなステップだ。GKとしては本当に厄介だよ。さらに、彼はそこから間を置く動作をする。このフェイントを仕掛けることで、相手GKは待ち切るのが難しくなる。リヴァコビッチもそうだった。リヴァコビッチは出来る限り我慢しようとしていたが、結局ゴールラインから出てしまった。ケインの基準からすれば酷いPKではあったが、その後冷静に『レフェリー確認してくれ』と言ったのは見事だったね。そして蹴り直しでは躊躇なく隅に蹴り込んだ」実は、ケイン自身もリヴァコビッチが早めに動くタイプのGKと分かっていたようだ。リヴァコビッチはPKの名手であり、日本代表も前回のカタール大会で痛い思いを味わっている。今回も1本目はケインのPKを上手く読んだが、我慢し切れずにラインから足が出てしまった。ケインはあのPKシーンについて次のように振り返っている。「映像を見ていて、彼がかなり早い段階から動き出すのが好きなんだなと思っていた。だから小さくステップを取りながら助走することで、ラインから離れる可能性があると。あの時は80%くらいの確率でラインから出たと思ったよ。100%の確信があったわけではないけど。そして当然ながら、蹴り直しでは少しテクニックを変えた」ケインは小さくステップを刻んだり、途中で止まるフェイントを入れたり、色々とテクニックを持っている。加えてキックはゴール隅に力強く蹴り込んでくるため、あれを止めるのは至難の業だろう。