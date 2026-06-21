アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の2026W杯。



21日に行われたドイツ対コートジボワールのグループE第2節は2-1でドイツの勝利に終わった。



30分、コートジボワールが注目のヤン・ディオマンデのクロスから得点を挙げるも、後半はドイツの時間に。途中出場のデニス・ウンダフが2ゴールを挙げ、チームを逆転勝利に導いた。



この試合で2ゴールを挙げたウンダフは現在ブンデスリーガのシュツットガルトに所属している。





2022年から2024年までブライトンに所属しており、一時は日本代表の三笘薫とチームメイトだったが、イングランドには馴染めず。シュツットガルト移籍で調子を取り戻し、25-26シーズンはリーグ戦で19ゴールを挙げ、W杯行きを掴んだ。『BBC』ではそんなドイツのヒーローとなったウンダフのキャリアを紹介している。今でこそドイツ代表の一員であるウンダフだが、ユース年代では現在の輝かしいキャリアとは真逆の苦しい日々だった。14歳でブレーメンに入団を断られ、17歳の時にはドイツの4部リーグでプレイしながら、生活費を稼ぐために毎日8時間の工場勤務を行っていたという。「14歳の時、ブレーメンに『体が小さすぎる、将来性がない』と言われ、心が張り裂けそうになった。ただ、私はそこで希望を捨てなかった。17歳で実家を出て、ドイツの4部リーグのハフェルゼと契約し、トレーニングと8時間の工場勤務を両立させた」「朝4時に起きて工場に行って、それからトレーニングをして夜8時に帰ってくる。それの繰り返し。生活費を稼ぐにはそうするしかなかった」そんなウンダフのキャリアは2020年のユニオン移籍で一変する。得点を量産し、ブライトンへ。ドイツ代表に選ばれるようになり、ミロスラフ・クローゼ以降9番不在のドイツの希望としてコートジボワール戦では2ゴールを挙げた。