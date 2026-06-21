俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24話が放送され、第6章「播磨攻略編」が完結。女優の山谷花純（29）が好演し“今楊貴妃”と謳われた戦国武将・荒木村重の妻・だしの最期が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第24話は「軍師官兵衛！」。有岡城に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける荒木村重（トータス松本）と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を依頼。無駄な血も流れることなく、戦が終わると思われた矢先…という展開。

村重は織田の兵を買収し、兵糧を確保していた。察した小一郎は「いくらで雇われた。わしはその倍出す」「銭で奪われた心は、銭で取り戻せる。じゃが、いくら銭を積んでも、命は取り戻せぬ。わしは、仲間と殺し合うなど真っ平じゃ」。だしの読みに反し、織田の兵は結束した。

村重「ここまで裏切ったわしを、上様が許すはずがない。饅頭ごと、串刺しにされるのがオチじゃ」

だし「されどこのままでは、家臣たちも飢え死にを待つばかりでござりまする。皆を救えるのは、殿だけでござりまする」

村重「（妻の手を取り）もし万が一の時は、この命に代えても、そなたのことは守る。何も案ずるな」

実は小一郎が文を送り、だしを調略済みだった。だしは「この戦の行く末は、すべてそなたに委ねまする。その代わり、必ずや殿のお命も、お助けくださいませ」と懇願。小一郎も「私から一つだけお頼みしたいことが。官兵衛殿に伝えてくだされ。松寿丸（森優理斗）は生きておると」と託した。

村重が茶器を整理していると、落として割ってしまう。切れた指先から血。脳裏に信長がよみがえる。

雷雨。村重は逃亡した。毛利の元へ行き、援軍を連れてくる、の書き置き。だしは乱心した。「おのれ、村重！」――。

有岡城は落城し、見せしめとして荒木一族は京・六条河原で処刑。だしは「要りませぬ」と目隠しを拒む。空を見上げ「殿、それでもお慕い申し上げておりました」。頭を下げると、刀が振り下ろされる。小一郎は為す術もなく、斬首を目の当たりに。自責の念にさいなまれ、涙した。

SNS上には「だし様、最期まで誇り高く」「だしの方がよっぽど城主の器がある」「（フランス革命で）ギロチンを前にしたマリー・アントワネットのような気高さ」などと沈痛な声が相次いだ。

次回は28日、第25話「事変の予兆」が放送される。