俳優でアイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動する豊田ルナさんが、発売中の「旬撮GIRL Vol.30」に登場。浴衣姿で夏の夜を彩るグラビアを披露しました。



【写真】はだけた浴衣。誘うような目線の豊田ルナさん

旬撮GIRLは、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアを収録する写真集シリーズ。30号となる今作では、コスプレイヤーの伊織もえさんが表紙を飾るほか、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さん、豊田ルナさん、HARUKAさんらが誌面を彩っています。



豊田さんのテーマは「花火より激しい浴衣の夜」。祭りを舞台に、浴衣姿で屋台巡りデートをイメージしたカットです。提灯が灯る会場で髪を整える姿や、屋台で買った食べ物を手に帰宅する様子など、夏のひとときを切り取ったような表情を収録。自宅で乾杯するシーンでは、酔いが回るにつれ着ていた浴衣をはだけさせ、乱れた姿に。ランジェリーが似合うしなやかなボディラインを見せつけています。翌朝のシーンでは、オーバーサイズのシャツをまとった姿も披露。祭りの余韻が漂うストーリー仕立てのグラビアで酔いしれて！（撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：田村直子 スタイリング：MELON）



【豊田ルナさんプロフィル】

とよだるな 23歳 2002年７月17日生まれ 埼玉県出身 T161 ５歳から子役として芸能活動を開始し、大河ドラマなど数々の作品に出演。2019年にミスマガジン2019でグランプリを獲得。2021年には『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じて話題に。2024年にはアイドルグループ、AND CaaaLLを結成。最新情報は公式X（@Runa_Toyoda0717）、公式Instagram（@runstagram_717）