【ひらがなクイズ】3つの言葉に隠れた共通の音、見つけられる？ ヒントは違法な商売
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、正規の手続きを行わない行為、暗くなってからの自然現象、そして吉凶を占う映像という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
み□□
よ□□
は□□め
ヒント：税関などを通さずに荷物を運ぶ違法行為。朝方にかけての時間帯に植物の葉っぱなどがしっとりと濡れる現象。そして、正月を迎えたばかりの時期に、布団の中で体験する1年の運勢を左右するといわれるストーリーを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つゆ」を入れると、次のようになります。
みつゆ（密輸）
よつゆ（夜露）
はつゆめ（初夢）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、物品を行き来させるダークな流通ルートから、地表の熱が奪われることで発生する大気中の水分、さらには1年の始まりに巡り合う情景までを網羅しました。異なる文脈で使われる言葉が同じ音でつながっていることに、日本語の奥深さを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、正規の手続きを行わない行為、暗くなってからの自然現象、そして吉凶を占う映像という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
み□□
よ□□
は□□め
ヒント：税関などを通さずに荷物を運ぶ違法行為。朝方にかけての時間帯に植物の葉っぱなどがしっとりと濡れる現象。そして、正月を迎えたばかりの時期に、布団の中で体験する1年の運勢を左右するといわれるストーリーを思い浮かべてみてください。
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正解：つゆ正解は「つゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つゆ」を入れると、次のようになります。
みつゆ（密輸）
よつゆ（夜露）
はつゆめ（初夢）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、物品を行き来させるダークな流通ルートから、地表の熱が奪われることで発生する大気中の水分、さらには1年の始まりに巡り合う情景までを網羅しました。異なる文脈で使われる言葉が同じ音でつながっていることに、日本語の奥深さを感じますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)