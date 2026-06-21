【50代主婦に聞いた】カルディで買ってよかった商品3選！「おいしいからすぐになくなる」調味料は
毎日の献立作りや食事の準備は、暮らしの中でも大きなウエイトを占めるもの。「たまには楽をしたいけれど、味にもこだわりたい……」。そんな願いをかなえてくれるのが、輸入食品やこだわりのオリジナル商品がそろう「カルディ」の商品です。
All About編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、福岡県在住・50代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
在住：福岡県
同居者：自分、夫
職業：正社員
世帯収入：800万円
最近の悩み：仕事して帰ってきてからのご飯の準備、献立を考えるのが面倒くさい
「チキン南蛮とかエビフライのときに重宝している。おいしいから結構すぐになくなってしまう」と、メインのおかずに添える調味料として愛用していることを教えてくれました。
「ここのコーヒーゼリーが大きめで食べ応えがあって、おいしいから好き」と、ボリュームと味の両方に満足していることを教えてくれました。
「タマネギの甘みだけでなく、にんにくの風味がおいしい」と、素材の中の香味野菜の味わいについてコメントしてくれました。
忙しい毎日の中で、自分へのごほうびや食事のサポートアイテムとして、カルディの商品を賢く取り入れている人も多いようです。
気になった商品があった人は、近くの店舗やオンラインストアをチェックしてみてもよいかもしれません。
＜調査概要＞
調査期間：2026年3月16日
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：全国20〜70代の主婦50人
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
(文:All About 編集部)
All About編集部は、全国の20〜70代の主婦50人を対象に、「カルディの商品」に関するアンケートを実施。その中から、福岡県在住・50代主婦に聞いた、「カルディで購入してよかった商品」を紹介します。日々忙しい主婦だからこそ分かる、目からうろこの活用法が見つかるかもしれません。
回答者プロフィール回答者本人：50歳女性
在住：福岡県
同居者：自分、夫
職業：正社員
世帯収入：800万円
最近の悩み：仕事して帰ってきてからのご飯の準備、献立を考えるのが面倒くさい
買ってよかった商品1：「いぶりがっこのタルタルソース」回答者が教えてくれた最初の商品は「いぶりがっこのタルタルソース」。160g入り、税込み483円で購入可能です。
「チキン南蛮とかエビフライのときに重宝している。おいしいから結構すぐになくなってしまう」と、メインのおかずに添える調味料として愛用していることを教えてくれました。
買ってよかった商品2：「モカキリマンジャロ コーヒーゼリー」回答者が教えてくれた2つ目の商品は「モカキリマンジャロ コーヒーゼリー」。205gの大きさで、税込み388円です。
「ここのコーヒーゼリーが大きめで食べ応えがあって、おいしいから好き」と、ボリュームと味の両方に満足していることを教えてくれました。
買ってよかった商品3：「エマルジョンドレッシング」回答者が教えてくれた3つ目の商品は「エマルジョンドレッシング」。300ml入りで、税込み498円で販売中です。
「タマネギの甘みだけでなく、にんにくの風味がおいしい」と、素材の中の香味野菜の味わいについてコメントしてくれました。
忙しい毎日の中で、自分へのごほうびや食事のサポートアイテムとして、カルディの商品を賢く取り入れている人も多いようです。
気になった商品があった人は、近くの店舗やオンラインストアをチェックしてみてもよいかもしれません。
＜調査概要＞
調査期間：2026年3月16日
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：全国20〜70代の主婦50人
※商品情報や金額は、記事公開時点での内容です
※本文中のコメントは、回答内容をもとに読みやすく再構成している場合があります
(文:All About 編集部)