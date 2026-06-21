◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巨人が逆転負けを喫し、交流戦明け最初のカードを負け越しスタートとなった。

初回に２死二塁からダルベックの中前適時打で先制。４回には泉口が４号ソロを放ち、追加点を奪った。２―０の６回は２死二塁から泉口が中越えの適時二塁打をマークした。

先発・井上は６回途中無失点と好投し、船迫は１／３回を、田中瑛は１回をそれぞれ無失点。しかし大勢が登板した３―０の８回。無死一塁から鵜飼の打球は二遊間へ。併殺コースと思われたが、二塁・浦田がグラブではじくプロ初失策で、一、三塁となった。１死後、細川に右前適時打を許すと、２死一、二塁では高橋周の打球は右前へ。一塁・ダルベックが飛び込めば届きそうな打球でもあったが、適時打となった。さらに２死満塁では代打・阿部に右前へ２点適時打を献上し、逆転された。

浦田は８回の守備について「あそこでミスをしてしまったのは自分のつめの甘さですね。あのミスがなければ勝っていたので申し訳ないです」と反省。「ミスはしたんですけど、自分らしさを消したくはないので、しっかりと切り替えて、広島に行って今日の分を取り返したいと思います」と語った。