永野芽郁、3ヶ月ぶりインスタ更新 海辺での近影ショットに絶賛の声「透明感エグい」「元気そうな笑顔見れてよかった」
【モデルプレス＝2026/06/21】女優の永野芽郁が6月21日、自身のInstagramを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】永野芽郁、バッサリボブで雰囲気ガラリ
同日にフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」（SDP）を発売した永野。この日の投稿では、淡いグリーンのパンツが目を引く砂浜でのカットやミニ丈の衣装で海を満喫するオフショットを披露した。
本投稿は3ヶ月ぶりのInstagram更新となり、ファンからは「可愛すぎる」「女神すぎる」「透明感エグい」「元気そうな笑顔見れてよかった」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】永野芽郁、バッサリボブで雰囲気ガラリ
◆永野芽郁、近影公開
同日にフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」（SDP）を発売した永野。この日の投稿では、淡いグリーンのパンツが目を引く砂浜でのカットやミニ丈の衣装で海を満喫するオフショットを披露した。
◆永野芽郁、近影公開に反響
本投稿は3ヶ月ぶりのInstagram更新となり、ファンからは「可愛すぎる」「女神すぎる」「透明感エグい」「元気そうな笑顔見れてよかった」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】