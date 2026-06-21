【6月21日 日本ハム×ソフトバンク＠エスコンフィールドHOKKAIDO】

来年1月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるSVリーグオールスターをPRするため、元日本代表で2025-26シーズンで引退した清水邦広(大阪ブルテオンコーチ)、野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）、外崎航平（ヴォレアス北海道）、山田滉太（北海道イエロースターズ）の4名が来場し、試合前にはファーストピッチや試合中にはきつねダンスで会場を盛り上げると、試合後にはグラウンドでバレーボール教室も開かれ、いち早く球場の雰囲気を楽しみました。





SVリーグオールスターは男女同日開催となっており、野球場で開催されるのは初となります。大阪ブルテオン・清水邦広「(エスコンフィールドHOKKAIDOは)開放感もあってすごく楽しかった。たくさんのお客さん、素晴らしい環境の中でオールスターができるのは嬉しいし、楽しみながら会場を1つに盛り上げていきたい。今のSVリーグの選手たちは注目されればされるほど自分の力を発揮できる選手が勢ぞろい。(出場については)西田選手(大阪ブルテオン)よりも強いスパイクを打てるんじゃないかって思っているので一からトレーニングを重ねたい(笑)」ヴィクトリーナ姫路・野中瑠衣「SVリーグが世界最高峰を目指していくうえで、ものすごく進化している証拠でもあると思うので、この機会にたくさんの方にバレーボールの魅力を知っていただけたら嬉しい」ヴォレアス北海道・外崎航平「すごい球場で小さい時からやってきたバレーができるのはすごい幸せなこと。ファイターズのファンの方にも球場でバレーをするんだと気になってもらってたくさんの方に見てもらいたい」北海道イエロースターズ・山田滉太「きつねダンスはぎこちないですけど、バレーをしている姿はかっこいいので是非楽しみに来てもらえたら。まずはしっかりSVリーグで結果を残して、素晴らしい舞台に帰ってこられるように頑張りたい」【エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2026-27 HOKKAIDO】開催日:2027年1月30日(土)試合時間(予定):MEN 13:30～15:30 WOMEN 17:30～19:30開催地:エスコンフィールドHOKKAIDO出場選手数:ファン投票・リーグ推薦により選ばれたヘッドコーチ男女各2名、選手男女各28名（予定）