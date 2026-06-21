◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-4 楽天(21日、ZOZOマリン)

8回に試合を振り出しに戻されるも、すぐさま勝ち越し3連勝としたロッテ。お立ち台には7勝目をあげた八木彬投手があがりました。

5年目を迎える八木投手は、4月15日にプロ初勝利をあげると、勢いそのままにここまで7勝。リリーバーながら勝ち星を積み重ねています。この日もお立ち台に立つと「何回きても見慣れない」と笑みを浮かべました。

ロッテは2点リードで8回を迎えるも、2番手・鈴木昭汰投手が同点に追いつかれます。さらに2アウト満塁のピンチを招き降板。ここで八木投手が起用されました。迎えた代打・鈴木大地選手をゴロに抑え3アウトとすると、直後の8回裏に山口航輝選手が勝ち越し2ラン。八木投手に勝ち星が訪れました。

ゴロで打ち取った場面について「良い結果が出てよかった」と振り返った八木投手。山口選手の一発についても「ぐっさんやったら絶対打つなと思って見てました」とたたえ、ねぎらいます。

さらに、この日は父の日ということで、父親とのエピソードも紹介。「登板ごとにラインを送ってもらって、イラッとすることもありますけど、すごく励みになってます。ありがとうございます」と感謝しました。

パ・リーグの勝利数トップは、8勝の日本ハム・伊藤大海投手。続いて7勝には西武・郄橋光成投手とソフトバンク・大津亮介投手と先発陣が並んでおり、八木投手はリリーバーながらここに肩を並べています。八木投手は「僕もようわかんないです、なんでここまで勝ててるのか。まぁみんなが打ってくれてるんですけど。そこは意識せず自分のピッチングをやっていきたいです」とコメント。ファンに向けても「またいっぱい勝ちます」と呼びかけました。