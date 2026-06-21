チュニジアに4-0圧勝に驚く韓国メディア

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。韓国メディアからは、スタジアムを日本のホームのように変えたメキシコ人の行動に驚く声が上がっている。

前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。日本は開始早々から試合の主導権を握った。同31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快ミドル。2-0とリードして前半を終えた。後半に入っても24分に伊東純也、38分に上田が2点目を決めた。

「スポーツ韓国」は「メキシコは韓国好きじゃなかったの？ スタジアムは“オーレ、ハポン！”」という記事を掲載した。「チェコ戦当時、韓国に応援を送ってくれたメキシコの観衆が、この日は日本の応援にさらに本気を見せた」と“変わり身”の速さに驚く内容だ。

スタンドの状況を「この日のスタジアムでもメキシコ人のファンが大多数だったが、ほとんどが日本のユニホームを着て日本を熱烈に応援した」と紹介。「（メキシコ人は）韓国のチェコ戦当時も韓国を応援し、ファンフェスティバルなどの行事でも韓国への愛情を見せてくれた。しかしこの日、メキシコ人の日本への応援は、ユニホームまで備えた本格的で、一方的なものだった」と、日本への愛情が一段上だったようだ。

試合開始から「オーレ、ハポン（日本）」という声が響き続ける状況だったようで「カマダの最初のゴールが飛び出したときには、スタジアムの事実上全部と言える日本とメキシコのファンが一緒に歓呼。スタジアムが揺れるような歓声が飛び出した」「日本代表だけでなく、日本とメキシコの合同応援も圧倒的だった」と驚いている。



（THE ANSWER編集部）