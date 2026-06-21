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リーバイスは、「578 バギージーンズ ライトインディゴ」を20％オフの12,320円（税込）で販売しています。

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ゆったりリラックスフィットで動きやすい！ 季節問わず穿き込めるトレンドアイテム

↑リーバイスの「578 バギージーンズ ライトインディゴ」

578 バギージーンズ ライトインディゴは、全体的にゆったりとしたバギーなフィット感が魅力のデニムパンツ。90年代のリバイバルを感じさせる大胆なワイドシルエットでありながら、裾に向かって緩やかに細くなるテーパードがかかっているのが特徴。

素材には綿100%のしっかりとした生地を採用しており、日常的に穿き込める丈夫さもポイントです。

「ライトインディゴ」カラーは、爽やかな雰囲気を醸し出し、これからの季節のストリートやスケートファッションに落とし込みやすい一本。シンプルな白Tシャツと合わせるだけでも、コーディネートの主役になってくれます。

いつものスタイルにトレンド感をプラスしてくれる名作デニム。20%オフで手に入るお得なこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

リーバイスのデニムがAmazonでオトク！

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