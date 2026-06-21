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ティンバーランドは、「クレスト フィールド ウォータープルーフ シューズ」を10％オフの14,553円（税込）で販売しています。

[ティンバーランド] クレスト フィールド ウォータープルーフ シューズ メンズ TB1A5V11F131 ブラウン 8.0 / 26.0cm Timberland(ティンバーランド) \14,553 （2026/06/18 16:59時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

急な雨から足を守るシームシールド構造！ 上質なレザーで見た目も妥協しない一足

↑ティンバーランドの「クレスト フィールド ウォータープルーフ シューズ」

クレスト フィールド ウォータープルーフ シューズは、オフィスでのビジネスシーンから週末のカジュアルなお出かけまで、幅広いスタイルにマッチするオックスフォードシューズ。

最大の特徴は、急な雨でも安心な高い防水性能。アッパーには「ウォータープルーフ プレミアム ティンバーランド レザー」を贅沢に使用し、さらに水の入り込みを防ぐシームシールド構造を採用しているため、いつでも足をドライに保ってくれます。

機能面だけでなく、履き心地の良さも追求されています。足の形状に沿ってフィットする「オーソライト」のメモリーフォームフットベッドに加え、クッション性と衝撃吸収性に優れたEVAブレンドのミッドソールを搭載。長時間の歩行でも疲れにくく、耐久性とトラクションに優れたラバーアウトソールが安定した歩行をサポートします。

梅雨の時期はもちろん、一年中天候を気にせずタフに履き回せる頼れる一足。オトクなこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

梅雨にぴったりの防水シューズがオトク！

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