梅雨の通勤も快適に！ ティンバーランドの「防水オックスフォードシューズ」がAmazonで10％オフ
Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。
ティンバーランドは、「クレスト フィールド ウォータープルーフ シューズ」を10％オフの14,553円（税込）で販売しています。
急な雨から足を守るシームシールド構造！ 上質なレザーで見た目も妥協しない一足
クレスト フィールド ウォータープルーフ シューズは、オフィスでのビジネスシーンから週末のカジュアルなお出かけまで、幅広いスタイルにマッチするオックスフォードシューズ。
最大の特徴は、急な雨でも安心な高い防水性能。アッパーには「ウォータープルーフ プレミアム ティンバーランド レザー」を贅沢に使用し、さらに水の入り込みを防ぐシームシールド構造を採用しているため、いつでも足をドライに保ってくれます。
機能面だけでなく、履き心地の良さも追求されています。足の形状に沿ってフィットする「オーソライト」のメモリーフォームフットベッドに加え、クッション性と衝撃吸収性に優れたEVAブレンドのミッドソールを搭載。長時間の歩行でも疲れにくく、耐久性とトラクションに優れたラバーアウトソールが安定した歩行をサポートします。
梅雨の時期はもちろん、一年中天候を気にせずタフに履き回せる頼れる一足。オトクなこのタイミングに、ぜひチェックしてください！
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