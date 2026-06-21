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ニューバランスは、スニーカー「574」を24％オフの10,622円（税込）で販売しています。

[ニューバランス] U5745MX D 265 new balance(ニューバランス) \10,622 （2026/06/18 16:04時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

優れた衝撃吸収性で歩きやすい！ どんな服にも合うクラシカルなデザイン

↑ニューバランスの「574」

574は、80年代に誕生したオフロードシューズ「576」のDNAを引き継ぐ、ニューバランスの定番モデルです。

アッパーにはスエードとメッシュのコンビネーション素材を採用しており、サイドに配置された「N」ロゴが印象的。丸みを帯びたクラシカルなシルエットで、カジュアルなスタイルから少し綺麗めなコーディネートまで幅広く馴染みます。

機能面での特徴は、かかと部分に搭載された「ENCAP」。衝撃吸収性と安定性に優れた構造により、足を入れた瞬間に包み込まれるような心地よさを提供し、長時間の歩行でも足の負担を和らげてくれます。

日常のお出かけや長時間のウォーキング、旅行など、たくさん歩く日に頼りになる一足。ぜひこの機会にチェックしてください！

ニューバランスがAmazonでオトク！

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