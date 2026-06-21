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ビルケンシュトックは、「ボストン」を17％オフの19,980円（税込）で販売しています。

[ビルケンシュトック] ボストン スエード レギュラー幅 トープ Boston Suede 60461 Taupe(トープ 40 (26cm)) BIRKENSTOCK(ビルケンシュトック) \19,980 （2026/06/18 16:43時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

足の健康を考えた独自のフットベッドと、上質なスエードレザーが魅力

↑ビルケンシュトックの「ボストン」

ボストンは、発売以来長く愛され続けている定番モデル。

カカトのないクロッグタイプでありながらつま先が隠れるデザインのため、素足で履くのはもちろん、ソックスと合わせれば様々なシーズンで活躍するなど、季節を問わず楽しめるのが大きな魅力です。アッパーには、肌触りが良く柔軟性に優れた上質なスエードレザーが採用されています。

機能面での最大の特徴は、独自の「オリジナルフットベッド」です。天然ゴム混合コルクを使用したフットベッドには、かかとをしっかり包み込む深みのあるヒールカップや、足裏のアーチを支える構造、足指の間にゆとりを持たせるトーグリップなどが施されています。

これにより、長時間歩いても疲れにくく、まるで素足で柔らかな砂浜の上に立っているかのような快適な履き心地を実現しています。また、甲部分のストラップには金属製のバックルが付いており、足の形に合わせて自由にフィット感を調整できます。

どんなコーディネートにもすっと馴染み、足元に抜け感と上品さをプラスしてくれる万能な一足。ぜひこの機会にチェックしてください！

年中履けるボストン、買うなら今がチャンス！

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The post 季節を問わず大活躍！ 快適な履き心地を誇るビルケンシュトックの「ボストン」が2万円切り！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.