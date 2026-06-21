父との約束を果たした。広島・岡本駿投手（２４）が２１日のヤクルト戦（神宮）で６回３安打１失点と好投し、チーム単独トップとなる今季６勝目（３敗）を挙げた。今季３度目のヤクルト戦で初白星ゲット。２―１の勝利に貢献し、交流戦明けのカード勝ち越しを呼び込んだ。

２年目右腕はヤクルト相手に今季２戦２敗。この日は「昨日から絶対に１勝はしようと思っていたので、それが勝てて良かったです」と振り返った。

６回９７球の投球については「序盤ちょっと良くないところもあったんですけど、中盤から修正できたので、そこが良かったかなと思います」と自己分析。３回は一死一、二塁、６回は一死二、三塁のピンチを迎えながらも最少失点で切り抜けた。

３回二死一、三塁では、右翼・名原の好守にも助けられた。岡本は「名原さんも絶対に活躍するって言ってくれてたので、本当にいいプレーをしてくれて助かりました」と感謝した。

この日は父の日。幼い頃は父とよく野球をしていたという。「登板前も父に勝利をプレゼントするって約束してたので、できて良かったです」と喜びをかみしめた。

チームトップの６勝目を手にした右腕は「このまま全部勝つ勢いで投げるので、応援よろしくお願いします」と宣言。父の日の神宮で、有言実行の右腕が頼もしさを示した。