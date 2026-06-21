サッカー元日本代表DFの中沢佑二氏（48）が21日、日本テレビ「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）を戦う日本代表の森保一監督（57）のマネジメント力についてコメントした。

強豪オランダと1―1で引き分けた初戦から先発メンバー4人を入れ替えてチュニジアに4―0で快勝。勝ち点を4に積み上げて3大会連続の決勝トーナメント進出へ大きく近づいた。

1次リーグ2試合を終えて出場機会がないフィールドプレーヤーはDF長友佑都とMF町野修斗の2人のみ。町野は体調不良のため前日の練習に参加せず、この試合はメンバー外だった。

中沢氏は「オランダ戦で凄くいい戦いをして、本来ならいい戦いをした後はメンバーを変えないんです。サッカー界では」とし、「今回大胆にガラッと変えたっていうことは、恐らくスタメンでない選手に対してもものすごく気を配っていて“次行くぞ”という今回のチュニジア戦のメンバー変更もあったので、いつどこで誰が出るか分からないぐらい、どんな選手にもチャンスを与えている素晴らしいチームマネジメントができる監督だと思う」と称賛した。

日本は“最高の景色”を目指しているが、「これからもメンバーを入れ替えながら優勝を目指してチーム一丸となって戦っていくんだということを表している試合」と中沢氏。

「自分は出ないと思うのではなくて準備をしていれば出られる、森保監督は見てくれるというモチベーションを保ちやすい」と選手目線で説明した。