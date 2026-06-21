大相撲の幕下・天空海（35＝立浪部屋）が21日、出身地の茨城県大洗町で行われた二所ノ関部屋の合宿に参加した。所属も一門も違うが、会場が実家から車で約15分の場所にあり、春場所中に師匠の立浪親方（元小結・旭豊）を通じて誘いを受けたという。

公開稽古では館内のファンから「あくあ」の声を受け積極的に申し合いに参加。ぶつかり稽古では十両・白熊の胸を借りた。稽古後のトークイベントにも登場。二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）に「復活できるんじゃないですか」とお墨付きをいただき「ただいま帰ってきました。違う部屋にも関わらず、茨城の先輩、茨城の星でもある二所ノ関親方に声をかけていただき来ることででき、とても光栄で感謝しきれず頭が上がらないです」と恐縮しきりだった。

13、14日のパリ公演にも参加し、初日は弓取りを担った。「いい経験になった」と振り返る大役。自身の動画はパリ公演の公式インスタグラムでは琴桜―豊昇龍の総合優勝決定戦、安青錦―宇良らを抑え最多210万の再生回数を稼いだ。「とても光栄。いい経験にもなったし、また海外の巡業、公演に参加したいですね」。

パリではオフの時間を利用し自転車で郊外を100キロ走ったという。「一番おいしかったのはアメリカのハンバーガー屋さん」と語り、爆笑を誘う一方で「警官とかにも声をかけてもらったり、いろんな人が（力士を）特別扱いしてくれた」と反響の大きさに驚いていた。夏場所は6勝を挙げ幕下の優勝決定戦に進出。「また関取に近づけるように頑張ります」と地元ファンに抱負を述べた。