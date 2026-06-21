『ドッジ弾子』メインビジュアル公開 追加キャスト18人一挙発表
7月6日よりTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（毎週月曜 後11：00、のメインビジュアルが公開された。あわせて、追加キャスト18人が発表された。
【画像】メイド服なのに大胆へそ出し！『ドッジ弾子』追加キャラクター紹介
メインビジュアルには、新玉川小中一貫校 闘球部の7人を待ち構える、各チームキャプテン4人（聖アローズ・二階堂平子、ブラックアーマーズ・御堂蘭、USバッファローズ・ゾーイ、土佐アタッカーズ・坂本龍華、の姿も描かれた。
追加キャストは、聖アローズ、USバッファローズ、土佐アタッカーズ、ブラックアーマーズに所属するメンバー。聖アローズの楠木萌愛役は橘杏咲、東山朱莉役は長谷川玲奈、榊原沙夜役は仁見沙綾、小早川凛役は伊藤彩沙、三田村麗役は寺澤百花。
土佐アタッカーズの播磨美帆役は弘松芹香、麻理奈役は沖佳苗、桃花役は花咲心優、凜香役は大森日雅、桂木七海役は朝比奈丸佳、四十間夏美役は武田羅梨沙多胡。
USバッファローズのエルダ役は三日尻望。ブラックアーマーズの高山皐役は井上麻里奈、緒方煌役は小坂井祐莉絵、宇佐美月役は井澤詩織、不破陽役ははやしりか、結城彩役は藤寺美徳、服部新役は石井未紗が演じる。
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミックで2022年より連載中。『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい、の娘、一撃弾子（いちげきだんこ、が主人公で、廃部となってしまった闘球部を復活させるため幼馴染の珍子と一緒に仲間を集め奮闘する熱血スポーツ漫画となっている。
『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』でミニ四駆ブーム、と漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきた漫画家・こしたてつひろ氏が描いており、2022年の連載開始からSNSを中心に大きな話題を集め、1話のPVが70万を突破。更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、人気WEB漫画のひとつとして注目されている。
【画像】メイド服なのに大胆へそ出し！『ドッジ弾子』追加キャラクター紹介
メインビジュアルには、新玉川小中一貫校 闘球部の7人を待ち構える、各チームキャプテン4人（聖アローズ・二階堂平子、ブラックアーマーズ・御堂蘭、USバッファローズ・ゾーイ、土佐アタッカーズ・坂本龍華、の姿も描かれた。
土佐アタッカーズの播磨美帆役は弘松芹香、麻理奈役は沖佳苗、桃花役は花咲心優、凜香役は大森日雅、桂木七海役は朝比奈丸佳、四十間夏美役は武田羅梨沙多胡。
USバッファローズのエルダ役は三日尻望。ブラックアーマーズの高山皐役は井上麻里奈、緒方煌役は小坂井祐莉絵、宇佐美月役は井澤詩織、不破陽役ははやしりか、結城彩役は藤寺美徳、服部新役は石井未紗が演じる。
『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミックで2022年より連載中。『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平（いちげきだんぺい、の娘、一撃弾子（いちげきだんこ、が主人公で、廃部となってしまった闘球部を復活させるため幼馴染の珍子と一緒に仲間を集め奮闘する熱血スポーツ漫画となっている。
『炎の闘球児 ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ＆ゴー!!』でミニ四駆ブーム、と漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきた漫画家・こしたてつひろ氏が描いており、2022年の連載開始からSNSを中心に大きな話題を集め、1話のPVが70万を突破。更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、人気WEB漫画のひとつとして注目されている。
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