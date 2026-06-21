犬に絶対与えてはいけない『夏野菜』５選

夏にはみずみずしい野菜をお家にストックするご家庭も増えますよね。中には、そんな旬の野菜を愛犬と楽しみたいと考える人もいるでしょう。

しかし、野菜によっては「少量なら平気」とは限らないことも……。まずは、犬に与えない方がよい代表的な夏野菜を紹介します。

1.とうもろこしの“芯”

とうもろこしの実は、ほんのり甘さがあり、犬が食べても問題のない夏野菜です。しかし、とうもろこしの芯は、硬い上に、噛んだ時に欠けた部分を丸呑みする恐れがあり、窒息などを引き起こしかねません。

また、腸閉塞につながるケースもあり、大変危険です。絶対に与えないように気をつけてください。

2.トマトの葉や茎

赤く熟したトマトならば、少量食べる犬もいます。しかし、トマトの葉や茎には、ソラニンと言われる犬にとって有毒な成分が含まれているので注意してください。

摂取すると、よだれの大量分泌や下痢、嘔吐、ふらつきといった症状を引き起こします。大変危険な症状なので、家庭菜園でトマトを育てている場合にも注意してください。

3.生のナス

ナスは健康な犬に与えても問題のない野菜ですが、生のまま与えてしまうとアクが強く、消化不良や下痢を起こし、嘔吐や下痢の原因になる恐れがあります。

また、葉や茎には、アルカロイドという有害成分が含まれているので、絶対に与えないようにしてください。

4.玉ねぎ

夏野菜とは少し違いますが、バーベキューや夏料理で登場しやすい玉ねぎにも注意が必要です。玉ねぎには、犬の赤血球を壊す成分が含まれているため、貧血を起こす危険があります。

加熱していても危険性は残るため、少量でも絶対に与えてはいけません。玉ねぎ以外にも、ネギ類はすべて犬に与えないように注意しましょう。

5.香辛料たっぷりの夏野菜料理

少し斬新な視点ですが、”野菜そのもの"ではなく、調理法に危険が潜んでいるケースもあります。例えば、BBQで出される味付けされた夏野菜などは刺激が強く、犬の胃腸に負担をかけてしまう恐れがあるので、うっかり誤食しないように注意してください。

犬が誤食した時にみられる危険な症状とは？

犬が夏野菜を誤食してしまった時、「少し様子見してみよう」と考える人もいるでしょう。しかし、その様子見が症状を進行させてしまう恐れもあります。

犬は、人より体が小さいため、少量でも強い症状が出ることがあります。

嘔吐 下痢 元気がなくなりぐったりしている 呼んでも動かない 呼吸が荒い 震える（痙攣） 腹痛を訴えるような様子を見せる

以上のような症状が現れたら、様子見をせずに動物病院で診察してもらいましょう。

比較的おすすめされる夏野菜とは？

ここまで読んだ方の中には、「それなら、何の夏野菜ならあげてもいいの？」と疑問に思った方もいるでしょう。実際は、紹介した危険な夏野菜以外にも、少量であれば犬も問題なく食べられる夏野菜が多くあります。

きゅうり 加熱したかぼちゃ 赤く熟したトマト

特に、上記の3つはおすすめです。きゅうりは水分補給にもピッタリですし、加熱したかぼちゃは腸内環境を整えてくれます。きちんと熟しているトマトであれば栄養も豊富ですが、いずれの野菜も愛犬の喉に詰まらないよう、細かく刻んだりすり潰したりして、まずはスプーン1杯程度の少量から与えるようにしましょう。

野菜は"主食"ではない

野菜を与える際に重要なのは、「野菜＝健康にいいから大量に与えてもOK」と誤解しないことです。

犬にとって基本の主食はドッグフード（総合栄養食）です。野菜を与える際は、ドッグフードにトッピングする程度にとどめたり、ほんの少量をおやつの代わりに与えるくらいにとどめましょう。

愛犬のために気をつけたい食との向き合い方

犬への愛情は、欲しがったものを欲しがった分だけなんでも与えることではありません。犬を大切に思うほど、「喜んでほしい」「一緒に味わいたい」と思うかもしれませんが、あえて与えないことも大切です。

人間基準で考えない

人にとって健康的な食材でも、犬には危険な成分が含まれていることも多くあります。与える前に、必ず犬に与えても問題のない食材かどうかを確認して与えましょう。

また、人間は調味料などで味付けして食べることがありますが、調味料は塩分や糖分、油分が多く含まれています。犬が肥満になったり、内臓に負担をかけてしまう恐れがあるので、調味料で味付けするのはやめましょう。

「少しだけなら」を繰り返さない

少量でも積み重なれば大きな負担になることも。「少しだけだから……」と与え続けることは避けて、あくまで飼い主の管理下で、しっかり食事量や栄養素を考慮した上で与えましょう。

不安な時は自己判断しない

もしも食べてはいけない野菜を愛犬が誤食した時は、「何を」「どれくらい」「いつ食べたか」を確認してから、動物病院に相談してください。

「少しだから大丈夫かな？」という油断が命取りになることもあるので、少しでも不安を感じたら、まずは獣医師の判断を仰ぎましょう。

まとめ

夏野菜には、水分補給に役立つものや少量なら食べられるものもあります。その一方で、犬にとって危険な夏野菜には注意が必要です。

「なんとなく安全そう」で判断せず、飼い主が正しい知識を持ち、危険を避けることが愛犬の健康を守ることにつながります。安全を徹底した上で、愛犬と夏野菜を楽しみましょう。

(獣医師監修：葛野宗)