「初対面で年収を聞くのは当然？」在日9年の中国人YouTuberが明かす、激しすぎる「数字」への執着
「中国人は図々しい」「お金のことばかり言う」――そんな思い込みはありませんか？ 実は、すべての中国人がその価値観に馴染んでいるわけではないようです。
翻訳や通訳をこなすほど日本語に流暢な、在日9年目の中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、日中の「壁」を「笑い」に変える異文化理解の一冊。
今回は本書から一部を抜粋し、実は昔から「周囲の中国人の価値観についていけなかった」と語るむいむいさんの視点から、日本人が知る由もない「中国人のリアルな価値観とギャップ」を紐解きます。
【画像】中国人が大好きな数字
例えば、数字系をズカズカ聞いてくる感覚。職業を聞かれて「YouTuberをしている」と答えたら、中国人は速攻でフォロワー数（登録者数）を聞いてきます。日本人だったら、大抵はチャンネルの趣旨とか動画の内容などをまず聞きますよね。
中国人は人を判断する材料として、まず数字を確認したがるんです。年収だって、初対面でもお構いなしに聞いてくるし、少ない金額を言おうものならマジの本音の「少ないじゃん」を平気で言っちゃう（笑）。
田舎では、「結婚した？」「子供はいるの？」とか、聞きづらいことでも思いついたらなんでも聞いてきます。もう今の日本だったら、ハラスメントになっちゃいそうな感じ。
これに関しては、中国人がズレてるなって思います。ただ上海などの都会では、日本に近い感覚になりつつあるようです。
でも中国人は、関係の浅い人でも「ごはんをおごればチャラ」になると思っている人が多く、結構簡単にお願い事をします。その考え方が、苦手なんです。
仕事関連ならなおさらで、「ごはんおごるんじゃなくて、ちゃんとギャラ払って！」って思います。日本人は、こういうところが本当にきちんとしているから、ありがたいですね。
北京時代、ルームメイトが「いとこと同居しなきゃいけなくなったから」と、契約期間中なのに勝手に出ていこうとしたことがありました。
北京は家賃が本当に高くて、若者はルームシェアをしないと暮らせないんですね。そうなれば、残された私は家賃が払えなくなり、途方に暮れる結果が見えているし、6年もルームシェアをして助け合ってきた関係なのに、そこまでして家族を優先するの？って本当に驚きました。
よくよく聞いたら本人は嫌だったみたいですが、両親や親戚から「ルームメイトよりいとこを優先するのが当たり前でしょ？」と強めの圧力をかけられて、従わざるを得なくなったらしかった。
結局そのいとこさんとも意見が合わなくなって、なしになったらしいですが（笑）。
義理や友情より、血のつながりを優先する中国人の感覚は今だに解せません。ちなみに、中国人の考える「家族」は範囲が本当に広いんです。
日本ではせいぜい親と祖父母、子どもくらいですが、中国ではいとこや叔父叔母など横の広がりは当然だし、「同じ苗字の親戚は全員家族」という勢いです。
最近、母の4人兄弟の末っ子である叔父が、裁判沙汰でお金に困って、助けが必要な状態になったんです。事情を聞いたら自業自得だったので、ドライな私は助ける必要なんてないと言いました。
でも、母と叔母は「弟が困ってるんだから放っておけない」と奔走。その結果、なんと叔母の娘の貯金や、母の大事な老後の貯金を切り崩して叔父に貸したんです。しかも貸すというのは建前で、おそらく返ってこない雰囲気……。
「お母さんの自由だから何も言わないけど、たぶん感謝もされないよ」と言うしかなかった私。
自分は一人っ子政策の時代に生まれた人間だから、母の世代の横のつながりに対する価値観は余計に理解しにくいのかもしれません。
著者：むいむい（梅梅）
中国浙江省臨海市出身。職業：中国人。YouTuber、翻訳、通訳、バイリンガルMC、動画クリエイターなど。幼少の頃から、日本のアニメやドラマ、漫画などのコンテンツに触れて育つ。次第に日本語そのものに興味を持ち始め、高校から独学で日本語の勉強を始める。中国国内の大学の芸術学部グラフィック学科に入学。学生時代に日本語能力試験N２、N1を取得。卒業後、北京でAmazon Kindle部門や広告会社、日本国際交流基金など、さまざまな職を経験しながら日本語の勉強を続ける。2018年に来日。東京アナウンス学院に入学。2020年4月YouTubeチャンネル「とある中国人のむいむい」を開設。2026年3月現在、番組登録者数16.2万人。SNS総フォロワー数は18万人を超える。MBTI診断はINFP型。漢字検定準2級、日本語能力試験N1、実用日本語検定SA認定の資格を持つ。
(文:むいむい)
翻訳や通訳をこなすほど日本語に流暢な、在日9年目の中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、日中の「壁」を「笑い」に変える異文化理解の一冊。
今回は本書から一部を抜粋し、実は昔から「周囲の中国人の価値観についていけなかった」と語るむいむいさんの視点から、日本人が知る由もない「中国人のリアルな価値観とギャップ」を紐解きます。
数字や年収を即座に質問人見知りで内向的な私は、中国にいた頃から周りの中国人の価値観についていけないと思うことが、ちょくちょくありました。
例えば、数字系をズカズカ聞いてくる感覚。職業を聞かれて「YouTuberをしている」と答えたら、中国人は速攻でフォロワー数（登録者数）を聞いてきます。日本人だったら、大抵はチャンネルの趣旨とか動画の内容などをまず聞きますよね。
中国人は人を判断する材料として、まず数字を確認したがるんです。年収だって、初対面でもお構いなしに聞いてくるし、少ない金額を言おうものならマジの本音の「少ないじゃん」を平気で言っちゃう（笑）。
田舎では、「結婚した？」「子供はいるの？」とか、聞きづらいことでも思いついたらなんでも聞いてきます。もう今の日本だったら、ハラスメントになっちゃいそうな感じ。
これに関しては、中国人がズレてるなって思います。ただ上海などの都会では、日本に近い感覚になりつつあるようです。
「食事一回」で済む依頼中国人が、人にお願い事をする感覚にも違和感を感じます。私は、全然親しくない知人くらいの人にお願い事をするのって少し気が引けてしまって、基本することはありません。
でも中国人は、関係の浅い人でも「ごはんをおごればチャラ」になると思っている人が多く、結構簡単にお願い事をします。その考え方が、苦手なんです。
仕事関連ならなおさらで、「ごはんおごるんじゃなくて、ちゃんとギャラ払って！」って思います。日本人は、こういうところが本当にきちんとしているから、ありがたいですね。
血縁を絶対視する価値観それから中国人の強烈な家族主義、血縁を優先しすぎる風潮にも違和感がすごい！
北京時代、ルームメイトが「いとこと同居しなきゃいけなくなったから」と、契約期間中なのに勝手に出ていこうとしたことがありました。
北京は家賃が本当に高くて、若者はルームシェアをしないと暮らせないんですね。そうなれば、残された私は家賃が払えなくなり、途方に暮れる結果が見えているし、6年もルームシェアをして助け合ってきた関係なのに、そこまでして家族を優先するの？って本当に驚きました。
よくよく聞いたら本人は嫌だったみたいですが、両親や親戚から「ルームメイトよりいとこを優先するのが当たり前でしょ？」と強めの圧力をかけられて、従わざるを得なくなったらしかった。
結局そのいとこさんとも意見が合わなくなって、なしになったらしいですが（笑）。
義理や友情より、血のつながりを優先する中国人の感覚は今だに解せません。ちなみに、中国人の考える「家族」は範囲が本当に広いんです。
日本ではせいぜい親と祖父母、子どもくらいですが、中国ではいとこや叔父叔母など横の広がりは当然だし、「同じ苗字の親戚は全員家族」という勢いです。
最近、母の4人兄弟の末っ子である叔父が、裁判沙汰でお金に困って、助けが必要な状態になったんです。事情を聞いたら自業自得だったので、ドライな私は助ける必要なんてないと言いました。
でも、母と叔母は「弟が困ってるんだから放っておけない」と奔走。その結果、なんと叔母の娘の貯金や、母の大事な老後の貯金を切り崩して叔父に貸したんです。しかも貸すというのは建前で、おそらく返ってこない雰囲気……。
「お母さんの自由だから何も言わないけど、たぶん感謝もされないよ」と言うしかなかった私。
自分は一人っ子政策の時代に生まれた人間だから、母の世代の横のつながりに対する価値観は余計に理解しにくいのかもしれません。
むいむいの中国人的ヒント中国人でも、中国人の激しい価値観についていけない人が一定数いる。
著者：むいむい（梅梅）
中国浙江省臨海市出身。職業：中国人。YouTuber、翻訳、通訳、バイリンガルMC、動画クリエイターなど。幼少の頃から、日本のアニメやドラマ、漫画などのコンテンツに触れて育つ。次第に日本語そのものに興味を持ち始め、高校から独学で日本語の勉強を始める。中国国内の大学の芸術学部グラフィック学科に入学。学生時代に日本語能力試験N２、N1を取得。卒業後、北京でAmazon Kindle部門や広告会社、日本国際交流基金など、さまざまな職を経験しながら日本語の勉強を続ける。2018年に来日。東京アナウンス学院に入学。2020年4月YouTubeチャンネル「とある中国人のむいむい」を開設。2026年3月現在、番組登録者数16.2万人。SNS総フォロワー数は18万人を超える。MBTI診断はINFP型。漢字検定準2級、日本語能力試験N1、実用日本語検定SA認定の資格を持つ。
(文:むいむい)