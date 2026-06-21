『ウマ娘』ライブ次回公演は初の海外へ ロサンゼルス・ピーコックシアターで開催！ロンドン、ソウル、横浜でも実施

『ウマ娘』ライブ次回公演は初の海外へ ロサンゼルス・ピーコックシアターで開催！ロンドン、ソウル、横浜でも実施