『ウマ娘』ライブ次回公演は初の海外へ ロサンゼルス・ピーコックシアターで開催！ロンドン、ソウル、横浜でも実施
人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表された。『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY2が21日、有明アリーナで開催された。公演内では、次回公演としてロサンゼルス・ピーコックシアターでの開催が発表された。
【写真】会場でサプライズ発表された『ウマ娘』タイトルホルダーのビジュアル
今後の公演は、ロサンゼルス、ロンドン、ソウル、横浜で開催され、詳細は後日発表される。
『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』は、『ウマ娘』のライブイベント史上初となるワールドツアー。豪華キャスト陣が集結し、『ウマ娘』の世界観を体感できるパフォーマンスを展開する。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
【写真】会場でサプライズ発表された『ウマ娘』タイトルホルダーのビジュアル
今後の公演は、ロサンゼルス、ロンドン、ソウル、横浜で開催され、詳細は後日発表される。
『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。
アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開。アニメ『シンデレラグレイ』第1クールが2025年4月〜6月、第2クールが10月〜12月に放送された。
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