福島・郡山市出身の女優、箭内夢菜（やない・ゆめな＝26）が、20日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。酒豪ぶりを明かし、共演者たちを驚かせた。

MCの博多大吉が「最初から飲めたの？」と質問すると、箭内は「そうですね、二十歳なった瞬間飲んで。ピッ、ピッ、ピーン！で、もう、こうです」とグラスを傾けるポーズをした。そして「両親が飲ん兵衛なので、私は絶対飲めるっていう自信があったんです、最初から。だから何も怖がらず、最初から飲んでました」と明かした。最初に飲んだのはビールだと明かし、大吉から「最初からビールでおいしいはスゴいですね」と驚かれた。

壁一面に並んだ焼酎の瓶を見た箭内が「憧れる」「いつまでも見ていたい」と口にすると、大吉から「恐怖を覚えた」と言われた。箭内は大爆笑。大吉から「ずっと飲んでるの？」と聞かれると、「ずっと飲んでます。飲むお仕事が増えました。だからうれしくてしょうがなくて。いろんなお酒が飲めるっていう」と笑った。

MCの松岡昌宏が「なんか和歌子の匂いもするんですよ、島崎和歌子のね」と話すと、大吉も「酒豪なのは間違いない」と反応。大吉が「和歌子さん怖いですもん」と言い、松岡とともに島崎の酒豪ぶりを説明した。

松岡から「酔っ払うことはあるの？」と聞かれると、「酔いはします。でも酔ってからが長いんですよ、すごい」と答え、松岡は「和歌子だねー」と続けた。大吉から「翌日、記憶ないとかはなく？」と問われると「ないです。二日酔いとかないですね」と明かし、大吉は「やっぱり強いんだよね」と伝えた。

そして大吉から「最高何時間飲んだことがある？」と尋ねられると、「一番近近でドラマの打ち上げがあったんですけど。夕方の5時から始まって、帰ってきたのが3時半とか、夜中の」と明かした。