お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（55）が、20日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。コンビで経験した、地獄のような現場を明かした。

大吉はこの日のゲストで女優、モデルとして活躍する箭内夢菜（やない・ゆめな＝26）に「東京ガールズコレクションもやるの？」と質問した。「そうですね、ありますね」と答えた箭内に、松岡昌宏が「緊張とかするんもんなの？」と聞くと、「めちゃくちゃします」と明かし、ステージ上での動きを説明した。

大吉は「1回ロケで行かせてもらって、東京ガールズコレクション。地獄のような現場」と明かした。松岡から「どんなロケなんですか？」と聞かれると、「『華大千鳥』で行って、『スペシャルゲストです』みたいな感じで、僕ら出て行ってマジでシーン…ってなって。華丸大吉でシーンってなって、千鳥でおっ！ってなって、ダイアンでワーってなりました。ゴイゴイスーでなんとか」と回顧。

さらに「その前にユーチューバーの人とか、本当、申し訳ないけど僕らから言わすと『どちら様？』みたいなカップルが結婚する、しないとかでギャーギャー盛り上がってるんですよ。だから絶対こんなとこ出て行っても不快感しか与えないよーとかって…案の定でしたね。さっきまでみんなで楽しく盛り上がってたのに、急に校長と教頭が現れて」と振り返ると、松岡が「あっ、ちょっと静かにしなきゃいけない時間なのかなみたいな」と言い、箭内が「休憩みたいな」と続けた。