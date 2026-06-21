ラグビー日本代表でＷ杯４大会連続出場のＮＯ８リーチ・マイケル（ＢＬ東京）が２１日、合宿中の宮崎市内で取材に応じ、サッカーで北中米Ｗ杯に臨んでいる森保ジャパンに対する思いを語った。サッカーのＷ杯は１２日に開幕し、日本は１４日に１次リーグ初戦のオランダ戦（ダラス）を２―２で引き分け、この日に行われたチュニジア戦では４―０で圧勝した。

国を背負う者同士。リーチは、森保ジャパンに刺激を受けるか問われると、「もちろん。もちろん」と力を込め、「前回大会（２２年カタール大会）の悔しさもあって、今年はメンバーが泥臭くなった」と分析。特にオランダ戦での守備に目を奪われたといい、「すごい感動しました。体を入れて、どんどんどんディフェンスする姿を見て、一つのアクションがどれだけ人に伝わるのかを感じた」と、賛辞を送った。

Ｗ杯優勝を目標に掲げる森保ジャパン。リーチもラグビーＷ杯制覇という同じ思いを持つ。「ものすごく大事。（優勝できる）条件がそろってから優勝を狙うのではダメ。本気で優勝を狙うから、みんなの気持ちが乗ってくるし、子供たちにも夢を与えられる。優勝できなくても、その中での失敗や経験がチームや組織を良くする」と、過去の実績を超える、大きなチャレンジにエールを送った。

ラグビー日本代表は１９年Ｗ杯で、史上初のベスト８を目標に掲げた。目標を達成したが、リーチは「正直ベスト８という言葉は嫌いだった」という。「ベスト８になった瞬間に達成感が出て、努力が２、３％落ちるし、次のことも考えなくなる」。反省を込め、２３年のＷ杯では「優勝を狙う」と宣言し、チームにハッパをかけたが、結果は１次リーグ敗退だった。「すごく笑われたし、バカ言ってるんじゃないとなった」と、当時を振り返るが、後悔はなかった。「日本ラグビーが本気で優勝を狙いにいくなら、全部を変えないといけない。そのためには、誰かが『優勝を狙う』と口に出す、パイオニアにならないといけない」。自身の思い描く、Ｗ杯優勝への道。森保ジャパンからも同じ姿勢を感じた。

来年はラグビーのＷ杯イヤー。「今年のサッカーで新しい景色を見たい」と言いつつ、自身も覚悟は出来ている。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチのもと、「この２年間、新しい超速ラグビーをいろんな形で試した。ある程度自分たちが思い描いているラグビーが出来ているので、後は勝ちに、結果に繋げる」と、拳を握った。

日本代表は、２７日にＪＡＰＡＮ ＸＶ（ジャパン・フィフティーン）として「リポビタンＤチャレンジカップ」でマオリ・オールブラックス戦（パロマ瑞穂スタジアム）を行い、今年から新たに開催される国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」では、７月４日にイタリア戦（秩父宮）を迎える。