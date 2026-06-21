◆パ・リーグ ロッテ７―４楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）

楽天は終盤の追い上げ実らず今季６度目の５連敗を喫した。先発の藤井聖投手が１回３安打２四球で３失点ＫＯ。吉井理人新監督が２回から継投策に移る執念のタクトを振るったが、同点の８回に加治屋蓮投手が山口に決勝の２ランを被弾した。就任後初勝利はお預けとなり、チームの借金は今季ワーストを更新する「１９」に膨れ上がった。

序盤に流れを逸した。藤井が誤算だった。初回にマッカスカーの適時三塁打で１点を先制した直後だった。安打と四球が絡んで２死一、二塁のピンチを招くと、佐藤に右前適時打を許し同点とされた。

さらに続く山口には右中間を深々と破る２点二塁打を浴びた。５試合連続で初回に失点。立ち上がりの悪さを露呈した形となった。

吉井監督は２回から２番手で内を投入。３イニングで１失点。５回にはドラフト１位・藤原を送り込み１回無失点。６回は鈴木翔、７回は中込が無失点でしのいだ。

打線は２―４の８回に浅村が同点の２点二塁打を放ち、意地を見せたが、その裏に加治屋が山口への２ランを含む３失点で勝ち越しを許した。

吉井監督は１７日の就任会見では昨季まで指揮を執ったロッテ戦に向けて「敵としてやっつけにいく気持ちで向かっていきたい」と並々ならぬ覚悟を口にしていたが、雨天中止となった２０日の第２戦を挟んでカード２連敗と返り討ちに遭った。