◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が８回に登板するも味方のエラーも絡んで逆転された。大勢は自責０ながら２／３回で４失点となった。

３点リードの８回無死一塁。大勢が鵜飼を打ち取ったゴロが、二塁のアンツーカーで少し高くバウンドした。併殺を狙おうと動き始めていた二塁・浦田が打球をグラブではじき、２死ランナーなしとなるはずが無死一、三塁に。続く石伊から三振を奪ったが、４番・細川の詰まらせた当たりが右前へ落ちまず１失点。サノーを遊飛にねじ伏せたが、高橋周平にもタイムリーを浴び１点差に迫られた。続く村松にフルカウントから投じた膝元への力強い真っすぐも、無情にもボール判定で２死満塁。最後は代打・阿部に逆転２点タイムリーを浴びると、思わず天を仰いだ。

大勢は「僕があそこで粘って抑えていたら結果も変わっていたと思います。自責は０でも打たれているのは事実なので、そこはしっかり反省して、チームにも温大にも申し訳ない気持ちがあるので、次の登板に向けてしっかりといい準備をしないといけないと思います」と語った。