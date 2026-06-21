◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-4 楽天(21日、ZOZOマリン)

楽天は8回に試合を振り出しに戻すも、すぐさま勝ち越しを許し敗れました。

対したロッテの先発は小島和哉投手。初回2アウトから佐藤直樹選手がフェンス直撃の2塁打で出塁し、続くマッカスカー選手のタイムリーで先制します。

しかし援護を受けマウンドにあがった藤井聖投手が失点。ヒットと四球で2アウト1、2塁のピンチを招くと、佐藤都志也選手と山口航輝選手の連続タイムリーを浴び、すぐさま逆転を許しました。2点ビハインドで迎えた2回表には、先頭・村林一輝選手が3塁打でチャンスメイク。続く小森航大郎選手の犠牲フライで、1点差と迫りました。

この日の楽天投手陣はすぐさま継投策を取り、2回裏のマウンドには内星龍投手があがります。この回を三者凡退に抑えるも、回またぎとなった3回には失点。ヒットと四球で1アウト1、3塁とされると、山口選手の犠牲フライでリードを2点に広げられました。

8回にはロッテ・鈴木昭汰投手の前に連打などで好機をつかみ、浅村栄斗選手が同点タイムリーを放ちます。それでも直後に加治屋蓮投手が失点。山口航輝選手の勝ち越し2ランと愛斗選手のタイムリーを浴び、このまま反撃ならず敗れました。