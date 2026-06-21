YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で「脇姫」として強烈な爪痕を残したタレントの月野ももさんが、週刊ヤングジャンプ（集英社）29号に登場しました。



【写真】イラストが得意な月野ももさん。個性的なゼッケンにも注目です

月野さんはSNSで「週刊ヤングジャンプ No.29に掲載されてます 7年頃ぶり… 同時にデジタルカバーも発売してるのでゲットして頂けると嬉しいですっ」と報告しました。



デジタル化バーの「【デジタル限定 YJ PHOTO BOOK】月野もも写真集 その距離は」（撮影・栗山秀作）は6月18日にリリースされたヤングジャンプ本誌グラビアのアザーカット集。YJソロ初登場の月野さんの涼しげな顔立ち、ヘルシーなスタイル、そして美しい脇！動画では見られない姿をありえないほど近い距離感で楽しめます。



NOBROCK TVでは青シャツの脇部分がびしょ濡れになってしまうほど汗っかき体質の月野さん。Xで「私が脇あげると、 みんな濡れてないか気になるのちょっと変でおもろい…」と投稿すると。「次回はノースリーブで」「独特の声色、話し方と 脇汗が妙に官能的」「これほど脇汗が好印象なのは 後にも先にも出ない」などのコメントが寄せられています。



【月野ももさんプロフィル】

Height : 160 Bust : 85 Waist : 62 Hips : 74 Shoes : 22.5 SNS総フォロワー数45万人を誇り、タレントとしてテレビやグラビア誌を中心に幅広く活動。趣味は漫画とゲームで、毎月30冊以上の漫画を読むほどの大の漫画好き。ゲーム番組や配信番組、各種イベントなど多彩な企画に出演し、ジャンルを問わずマルチに活躍。現在は俳優業にも力を入れている。イラスト制作が得意で、神奈川県警察 とのコラボレーションによる4コマ漫画連載の実績を持つなど、クリエイティブ分野でもその才能を発揮