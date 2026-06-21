【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】上田綺世の「怪物ジャンプ」（実際の様子）

日本代表の背番号18が空を飛んだ。MF佐野海舟が上げたふわりとしたクロスをファーサイドのFW上田綺世が滞空時間の長いヘディングで合わせてゴールネットを揺らし、ファンからは驚きの声が寄せられた。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。アジア勢としては大会史上最多得点差の4−0で大勝した。

この試合で主役となったのが、CFでスタメン出場したエースの上田だ。4分にMF鎌田大地の先制点の起点になると、31分には弾丸シュートでW杯初得点を記録し、69分には巧みなダイレクトパスでMF伊東純也のゴールをアシスト。そして、83分にはダメ押し弾を決めるのだ。

相手のビルドアップのミスをMF佐野海舟が回収すると、右に開いた伊東へ展開。これによって生まれた縦のスペースへ佐野が走り込むと、ダイレクトでファーサイドへふわりとしたクロスを送った。

ゴール前に入った上田は、クロスに対してバックステップしながら跳躍。強く頭を振れるタイミングではなかったが、滞空時間の長いジャンプからヘディングシュートを放ち、ファーサイドのネットへ流し込んだ。

「この体勢からファーに持っていくとは」の声も

DAZNで解説を務めた久保裕也氏（元日本代表FW）は、「あのジャンプ力も凄いですが、ヘディングの精度も高いですよね」と、上田の驚異的な身体能力とフィニッシュの精度を絶賛した。

このスーパーゴールはファンの間でも大きな話題に。SNSには「なに今の滞空時間…」「滞空時間やば」「無理かと思いきや入れたぞ！」「飛びすぎやろ」「バケモンやん」「この体勢からファーに持っていくとは」「身体能力やばすぎ」「どんだけ体幹強いんや」「めっちゃ飛んだ」「普通あれ届く？」「タイミングが合っていなくてもあの体勢からファーサイドに決められるフィジカルよ」など、驚愕と称賛の声で溢れ返った。

全4ゴールに絡んでプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた上田の活躍もあり大勝した日本代表は、勝点4まで伸ばし、得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位に。6月26日の第3節では3位のスウェーデン代表と対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）

